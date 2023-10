“No tenemos que achicarnos”: Sub-23 previo a los juegos en Chile

Previo a la salida del vuelo, los jugadores Daniel Carter Bodden (Real España), Enrique Facussé (Motagua) y André Orellana (Marathón) hablaron con la prensa y advirtieron que no tienen miedo de enfrentar a esa selecciones.

Los rivales : Son de muchísimo peso y son buenos jugadores. Pero nosotros no nos le cagam** a nadie y vamos a jugarle de la misma manera.

Tu motivación: Yo lucho cada día por mi mamá y por mi hijo. En especial por mi hijo, porque no quiero que él pase por lo que yo pasé en mi niñez.

¿Un gol en los Panamericanos? : Es un sueño para mí marcar con la Selección. Nunca lo he hecho y quiero ganar mi confianza para estar siempre en las convocatorias.

Competencia en la ofensiva : No solo estoy yo delantero. También está mi compañero Marco Aceituno que ha hecho cosas buenas en la Selección y los dos estaremos juntos para hacer bien las cosas.

No han entrenado: Es cierto que no hemos tenido fogueo, pero no habrá problemas con eso porque venimos hace tiempo jugando juntos.