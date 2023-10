Redín presentó su incomodidad por no prepararse con la Sub-23

COMAYAGUA, HONDURAS.- La Selección Sub-23 de Honduras partió este viernes rumbo a Chile para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. La Bicolor, que será dirigida por el técnico colombiano Bernardo Redín, asistente de Reinaldo Rueda en la mayor, enfrentará a partir del lunes a las selecciones de Colombia, Estados Unidos y Brasil sin haberse juntado a entrenar previo al torneo. Redín considera que la lista de 18 jugadores es demasiada limitada para una competencia tan corta. Admitió sentirse incómodo por no preparar el equipo como se debía.

Lo que dijo

Sensaciones previo al torneo Es importante tener estas competencias para que los jugadores tengan la posibilidad de optar a la Selección adulta. Vamos con la ilusión de hacer un buen torneo. ¿Es un desafío jugar en el grupo más difícil?

No es un desafío, vamos a competir. Entendemos que no es la mejor manera para prepararnos. No tuvimos ningún juego de preparación ni entrenamos juntos. Muchos talentos jóvenes se quedaron afuera de la convocatoria... La lista es demasiado corta para un torneo donde se juega cada tres días. Además, nos basamos en la mayoría de los jugadores que venían compitiendo en los clubes. Como el tiempo era muy corto, pasamos una lista sin conocer a los jugadores y sin tener la oportunidad de convivir con ellos.

¿Cuánto se le puede exigir a una selección que llega sin prepararse? Si ellos no entienden, no entienden. Debemos adaptarnos a las circunstancias y consolidarnos con el paso de los partidos. No es tanto demostrar nuestras capacidades como cuerpo técnico, pienso que es trabajar para sacar el provecho a estos jóvenes, que algunos tienen procesos de selección y otro inician aquí sus ilusiones para la adulta.

¿Qué conoce de los rivales de Honduras?

Colombia, que hizo cuatro juegos, dos contra México y dos contra Costa Rica, es un rival fuerte porque algunos compiten en los clubes nacionales y afuera del país. Estados Unidos hizo su último partido el martes contra Japón. Brasil, uno sabe lo que es, los jugadores jóvenes juegan en clubes grandes. Es una exigencia grande. ¿Le incomoda no haber entrenador siquiera con el grupo? Si me incomoda, pues tenía que acomodarme después, entonces no sacaba nada con incomodarme. Es lamentable no poder darle las herramientas básicas para un torneo de esta magnitud y contra selecciones con buena preparación, buenos procesos, pero como dije anteriormente, nos adaptaremos y buscaremos sacar el provecho de los jugadores. Se buscó la manera, pero la Liga estaba en juego y estos muchachos juegan en sus clubes. Ya no podemos lamentarnos, hay que pensar en el torneo.

Honduras ganó la medalla de plata en la última edición (2019. ¿Hay presión por esto? No. Con todo lo que ha pasado pienso que tratemos de pensar en que estos muchachos tengan la mayor cantidad de partidos y se vayan acercando a la selección absoluta, ya que hay mucha competencia el año que viene, para así tener de echar mano más adelante.