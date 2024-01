¡Sin trabajo! Legionarios hondureños que están sin equipo

Esto es algo que no le conviene a la Selección Nacional de Honduras que dirige Reinaldo Rueda y menos a menos de tres meses de un partido decisivo como el que será ante Costa Rica, donde estará en disputa el boleto a la Copa América 2024 .

En el caso de Romell Quioto, pese a que no estuvo para los partidos ante México por no presentarse en tiempo y forma a la concentración de Honduras, no deja de ser una opción para Rueda.

Salio del CF Montreal y está buscando opciones. Las ofertas han llegado desde el fútbol de Asia, pero no hay nada oficial aún.

Andy Najar fue dado de baja en el DC United de la MLS y ha sonado con fuerza para unirse al Olimpia de Pedro Troglio, pero tampoco es algo que se ha concretado. El jugador quiere esperar si surge algo del extranjero, lo que es su gran prioridad.