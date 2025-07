¿Tiene razón? Yustin Arboleda critica el nuevo formato de Liga Nacional

El delantero expresó que las críticas en redes sociales pierden peso cuando no vienen respaldadas por un apoyo real al equipo en el lugar donde se vive el fútbol, el estadio. "Si querés hacer sentir tu malestar, anda al estadio", afirmó.

Sobre las críticas que recibe el equipo, Arboleda también se mostró firme en su postura. En un mundo lleno de opiniones a través de las redes sociales, el delantero pidió un mayor compromiso de los aficionados. "La gente que critica en redes sociales, pero no está en el estadio apoyando a su equipo, es otro tema", comentó Arboleda.

Según Arboleda, no tiene sentido que un equipo que termine en la cima no tenga alguna ventaja competitiva, como una final asegurada.

El delantero aprovechó para dar su opinión sobre el nuevo formato de Liga Nacional y no se guardó nada al dar su opinión sobre el sistema con 11 equipos en el torneo: "¿Qué beneficio tiene el equipo que termina primero?", se preguntó el delantero en conferencia de prensa, haciendo una crítica directa al nuevo sistema.

En cuanto al rival, sabemos nosotros que no hay partido fácil, independientemente de cuál sea el rival. Si bien Choloma es un equipo que recién asciende, es una institución con mucha historia en el fútbol hondureño, que tiene mucho tiempo. Si bien había permanecido un buen tiempo en segunda división, ahora tienen la posibilidad de estar en primera y, obviamente, como todos los equipos cuando ascienden, llegan con muchas ganas, con mucha ilusión de hacer las cosas bien, y más porque les toca el primer partido contra Olimpia.

Bueno, al final el tema del desgaste... La verdad que a nosotros nos gusta jugar. Nos gusta jugar independientemente de cuántos partidos jugamos por temporada. Es nuestro trabajo, es lo que amamos, para eso nos pagan. Así que no ponemos excusas, asumimos cada partido y cada compromiso con la mayor responsabilidad. Creo que tenemos un gran plantel. Obviamente, el cuerpo técnico sabrá cómo manejar las cargas para que podamos estar siempre en buenas condiciones para disputar cada partido, de esa manera lo miramos.

Tu opinión sobre el nuevo formato del torneo de la Liga Nacional, 11 clubes. ¿Qué te parece? Uno descansa, en su momento le va a tocar a Olimpia.

Bueno, el tema del formato es complicado. La verdad que no tanto por el tema de los partidos de 11 equipos, si son 12, si son 10, creo que va más allá. Hablamos de hacer un torneo más competitivo, pero ¿qué beneficio tiene el equipo que termina primero de las vueltas regulares? Ninguno, ninguno. Entonces, yo creo que, en vez de hacerlo más competitivo, por ahí lo hacemos más... (No voy a decir la palabra porque podría sonar feo), pero sí, la verdad es que tenemos que obviar eso como jugadores. Ya está, no se puede hacer nada.

Tenemos que enfrentarlo de la manera que está y no poner excusas. Yo creo que, durante las jornadas, se deben dar beneficios al equipo que haga mérito de mantenerse en la parte alta, como terminar primero y que eso se vea reflejado en alguna ventaja. Porque no creo que a Olimpia, Motagua, España o Marathón les importe si cierran de local o de visita, eso no es ningún beneficio.

El beneficio debería ser otro, como una final asegurada para el equipo que termine primero. Así se tendría esa motivación de querer terminar de primero. Son muchas cosas que uno a veces no quiere entrar en detalle, porque esa es una labor que no nos corresponde a nosotros como jugadores, a nosotros nos corresponde jugar, y seguramente los encargados de ese rubro tratarán de hacerlo de la mejor manera. Después, si estamos de acuerdo o no, es otro tema. En fin, creo que será un torneo complejo, como lo son todos los torneos, donde cada partido será dificilísimo.

A veces se habla mal del fútbol, de lo que pasa en el campo y fuera de él. ¿Cómo entender el fútbol?

La verdad que el fútbol cada día nos muestra que cada partido es una historia diferente. El PSG en el Mundial de Clubes o en la Champions, le metió 5 al Inter en la final, 4 al Atlético, 4 al Madrid... y todo el mundo decía que el París era campeón. Luego, el Chelsea lo agarra en la final y en 30 minutos lo liquida. Entonces, creo que el fútbol es tan lindo y tan difícil de entender.

Cada partido es una historia, independientemente de si jugaste 20 o 30 minutos bien y no los aprovechaste, y el otro equipo jugó uno y te lo aprovechó. Al final ganó el que aprovechó las oportunidades. Yo creo que en el fútbol hay dos facetas: una es jugar bonito, y la otra es jugar bien. Después, cada quien puede analizarlo. Para mí, jugar bien es defender bien y, cuando te toca ir al ataque, anotar y ganar el partido. Después, jugar bonito, si tiré caño o bicicleta, eso es lo que gusta mucho a la juventud hoy, pero uno que tiene más tiempo en esto lo analiza de otra manera. Es respetable.