Salvador Nasralla sobre narcovideo donde aparece Mauricio Villeda: "Yo no le veo ningún pecado"

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, defendió este martes al diputado Mauricio Villeda, luego de que apareciera en un narcovideo reunido presuntamente con "Los Cachiros".

"No me sorprende, porque uno no se da cuenta cuando lo invitan a una reunión... a menos que uno sea parte del rollo, no sabe con quién se está sentando", expresó Nasralla ante la pregunta sobre el video de Mauricio Villeda y El Cachiro realizada por Radio Progreso.