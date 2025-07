Patón Mejía tras salir de Real España; "Cuando quieren quitar a alguien, lo quitan"

"La llegada se da gracias al visto bueno del profesor Nazar, ahora me puse a las órdenes, llevo cuatro días entrenando, poniéndome a las órdenes desde que llegue para que me tomen en cuenta", contó a Deportes TVC.

Mejía se ha reencontrado con viejos compañeros que tuvo en su paso por el Olimpia. "Muy bien, tuve compañeros en las reservas de Olimpia y en primera, me he acomodado bien y el grupo me ha recibido de la mejor manera"

"Muy lindo, he tenido muchos compañeros que tuve en Olimpia que me recibieron de la mejor manera y el profesor, también, esperando la oportunidad para levantar el nivel".

Patón Mejía no tuvo continuidad en la Máquina y estuvo relegado en la suplencia, situación que no fue nada agradable y el jugador recuerda el inconveniente que tuvo por ir a jugar partidos en el fútbol amatur por Estados Unidos.

"Nada, cuando ellos quieren quitar a alguien, lo quitan, quizá querían traer a otra persona, yo lo entiendo, ellos me dijeron, aunque quieran cortar o decir que no van a jugar deben de pagar los 12 meses, y cuando lo hagan todos los equipos, no seguirán los jugadores en talachas, supuestamente por eso es el problema, por eso es el problema, llegamos a un acuerdo, no me gustaría que se diera eso, muchos jugadores estuvieron así, pero llegamos a un acuerdo y ahora toca seguir adelante".

El Patón reconoce que perdió la batalla dentro de la cancha con Baptiste. "Quería jugar en Real España pero Jack Baptiste, es un jugadorazo, hay que aprovechar las oportunidades ahora en UPNFM".

Más allá de no tener una regularidad en el Real España, el jugador se mostró tranquilo con el trato mostrado con el conjunto aurinegro.

"Muy bien, me trataron de la mejor manera, Jeaustin Campos es calidad de entrenador, no tuve una gran oportunidad pero agradecido con ellos".

Mejía se ilusiona con su fichaje por los Lobos. "Soy alguien que lucha por ser titular, depende del profesor y las oportunidades, cuando llegan yo las aprovecho, en casa hay que aprovecharlo".

Patón Mejía también tuvo la oportunidad de referirse a la nueva incorporación de Platense a la Primera División del Fútbol hondureño.

"Cuando estuve en El Salvador jugamos con once, uno descansaba por jornada, que bonito que Platense descansara, lo mejor hubiera sido invitar a otro para jugar con doce y no estar descansando uno, pero así nos tocó a nosotros y hay que afrontarlo".

Y adelanta el objetivo que tendrán como jugadores de UPNFM en este torneo. "Todo mundo va a tener oportunidad, también hay que aprovechar que tres van a jugar Concacaf y podemos aprovechar para estar arriba".