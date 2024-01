Michaell Chirinos habla de su futuro y lo que le dijo Auzmendi

“El Diablillo” anotó el gol del triunfo, pero por razones personales no siguió vistiendo los colores de uno de los clubes más grandes de Centroamérica.

¿Ofertas de Olimpia? Vamos a esperar, ahorita que llegue voy a hablar con mi representante y vamos a ver qué es lo que me dice y lo que puede haber a futuro. Yo soy de la casa, nací ahí. El equipo que más amo es Olimpia, lo saben todos, vamos a ver qué pasa, todavía no he hablado con nadie, vamos a esperar

Pedro Troglio: “Siempre tenemos comunicación con el profesor, todavía no hemos hablado de esto y él andaba de viaje, no quiero meterle tanta cosa en la cabeza”.