Partido de Tiktokers: todos los detalles, sorpresas y famosos que se esperan en el Morazán

Se viene el partido de revancha entre los tiktokers de Honduras ante los de El Salvador. Se definir el lugar donde se realizará, invitados, nuevo DT y los encargados del show del medio tiempo.
El primer partido de tiktokers entre Honduras y El Salvador celebrado el pasado viernes 8 de agosto fue en el estadio Las Delicias, de Santa Tecla terminando con un marcador de 3-2 a favor de los locales.
Se viene la vuelta, ahora los de Honduras tienen la revancha en su tierra y con su gente.
Desde un principio se decidió que se jugaría en el estadio Morazán de San Pedro Sula, pero debido al impacto entre los hondureños, se pensó en cambiarlo al estadio Olímpico.
Al final lo del estadio Olímpico no quedó en nada y el partido siempre se realizará en el Morazán, el cual queda en el centro de la ciudad industrial.
El partido está programado para que de inicio a partir de las 6 de la tarde en la capital industrial de Honduras.
Los precios de los boletos para este partido quedó que en el sector de populares tuviera un precio de 50 lempiras, en preferencia y silla el mismo a 100 LPS.
Lo curioso esque los boletos solo duraron horas y se agotaron en su totalidad. El estadio Morazán está completamente lleno.
Unos de los primeros en sumarse fueron Salvador Nasralla y Rely Maradiaga, quienes prestarán su voz para la narración del esperado partido
Habrá cambio en el banquillo, ahora el DT será Eduardo Maldonado, "El Loco de la Selva" es reemplazado.
Se confirmó que Carlo Costly no podrá estar en el partido porque Ricky no aceptó que lo invitaran, según detalló Surpremo.
Una de las sorpresas para este partido será las pomponeras que estarán animando. Nicky Escobar, La Bicha Catracha, Betanco, Dayana Gonzales, Majo Ramírez, La Oruga, Rackyminchi, Meylin Cárdenas, Nicolle Reyes, Anfer Gergar, Kelia Amaya y La Colocha estarán en este grupo.
Jr Clark, cantante, compositor y comediante hondureño, será uno de los encargados de animar en el medio tiempo del partido.
Lildavid Six, otro que estará en el show del medio tiempo. Tienen garantizado un gran ambiente para la afición.
Elsa Oseguera estará también entre los invitados para este partido, fue el mismo Supremo que la llamó para pedirle que llegara, en un principio dijo que ella no llega donde nadie la ha invitado, pero ya después confirmó que estará
El encuentro contará con la presencia de la Policía Nacional y la seguridad estará garantizada para todos los espectadores.
Milagro Flores ha sido vinculada con Supremo y seguramente lo estará apoyando en San Pedro Sula.
Esta fue la alineación titular de Honduras en el juego de ida disputado en El Salvador.
Selvin Guevara, futbolista y tiktokers, de igual forma estará en el partido en el estadio Morazán.