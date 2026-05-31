Selección de Honduras Sub-20 jugó ante reconocido equipo de España: Así les fue

Madrid, España.- La Selección Sub-20 de Honduras continúa afinando detalles de cara al Campeonato Sub-20 de Concacaf, certamen que otorgará boletos para la Copa Mundial Sub-20 de 2027 y los Juegos Olímpicos. Como parte de su gira de preparación por España, la escuadra catracha disputó este domingo 31 de mayo su primer encuentro amistoso frente al equipo Sub-20 del Elche, en un compromiso que sirvió para medir el nivel competitivo del grupo y evaluar el desempeño de los futbolistas convocados. El resultado fue una derrota por 2-1.

El único gol hondureño fue obra de Darrell Oliva, jugador del Motagua, quien aprovechó una buena acción colectiva para definir con categoría y descontar en un partido que se mantuvo equilibrado durante varios pasajes. Bajo la dirección técnica de Orlando López, Honduras utilizó el compromiso para probar variantes tácticas y observar el rendimiento individual de varios elementos. El estratega realizó constantes rotaciones, especialmente en defensa y mediocampo, con el objetivo de consolidar una base sólida para el torneo clasificatorio. La gira europea continuará el próximo 3 de junio con un exigente amistoso ante el Levante, mientras que el cierre de la preparación será el 7 de junio frente al Barcelona en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, uno de los compromisos más atractivos del calendario.

Clasificación

El combinado nacional ya sabe cuáles serán sus adversarios en la fase de grupos del Campeonato Sub-20 de Concacaf. Honduras quedó ubicada en el Grupo C junto a Panamá, Canadá y Jamaica, una zona que promete ser una de las más competitivas del certamen. En el Grupo A competirán Estados Unidos, Cuba, El Salvador y Haití, mientras que el Grupo B estará integrado por México, Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda. La competencia se llevará a cabo en México del 24 de julio al 9 de agosto. Los dos primeros lugares de cada grupo avanzarán a los octavos de final, acompañados por los dos mejores terceros puestos.