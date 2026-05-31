Hondupino vs Estrella Roja EN VIVO: Hora y canal que transmite finalísima Liga de Ascenso

Trojes, Honduras.- La Liga de Ascenso de Honduras entra en su momento más decisivo. Hondupino y Estrella Roja comenzarán este domingo la batalla por el único boleto disponible a la Liga Nacional, en una serie de ida y vuelta que definirá al sucesor de Victoria en la máxima categoría del fútbol hondureño.

El primer enfrentamiento se disputará en el estadio Raúl Moncada de Trojes a partir de las 2:00 de la tarde, donde el conjunto local intentará aprovechar el respaldo de su afición para dar el primer golpe en una final que promete intensidad de principio a fin.

Hondupino llega motivado después de conquistar el torneo Clausura, dejando en el camino a Brasilia de Río Lindo en la gran final. El equipo conocido como la "Familia Verde" buscará sacar ventaja en casa antes de afrontar la complicada visita a Danlí para el duelo de vuelta.

En la otra esquina aparece Estrella Roja, club que ganó el torneo Apertura bajo la dirección de Óscar Isaula. El cuadro rojiblanco mantiene vivo el sueño de alcanzar por primera vez la Liga Nacional y llega con la confianza de haber sido uno de los equipos más consistentes de la temporada.

Aunque no logró repetir el título en el Clausura, tras caer en semifinales ante Brasilia en una serie que se resolvió desde el punto penal, el equipo de Danlí ha demostrado tener la experiencia y el carácter necesarios para competir en escenarios de máxima presión.

La definición del ascenso quedó programada para el próximo 6 de junio en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí, donde se conocerá cuál de los dos clubes logrará dar el salto a la élite del fútbol hondureño.

Todo está listo para una final histórica. Trojes será el escenario de los primeros 90 minutos de una serie en la que Hondupino y Estrella Roja pondrán en juego una temporada completa con un objetivo claro: alcanzar la Liga Nacional.