Jhow Benavídez estampa su firma y conoce el equipo en que jugará la próxima temporada

San Pedro Sula, Honduras.- Se acabó la novela. El Real España no bajará los brazos y seguirá buscando el ansiado título número 13, pero lo hará de la mano de su capitán y futbolista que más partidos acumula con la camisa aurinegra.

Sí, se trata de Jhow Hendric Benavidez Banegas, quien después de llegar a un acuerdo de renovación con el mandamás de la Máquina estampó su firma la noche del 30 de mayo.