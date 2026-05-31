Jhow Benavídez estampa su firma y conoce el equipo en que jugará la próxima temporada

San Pedro Sula, Honduras.- Se acabó la novela. El Real España no bajará los brazos y seguirá buscando el ansiado título número 13, pero lo hará de la mano de su capitán y futbolista que más partidos acumula con la camisa aurinegra.
Sí, se trata de Jhow Hendric Benavidez Banegas, quien después de llegar a un acuerdo de renovación con el mandamás de la Máquina estampó su firma la noche del 30 de mayo.
Al mediocampista de 30 años se le había vencido su contrato y por un momento estuvo en duda su renovación, desde Tegucigalpa llegó una llamada para tentarlo, pero su amor por el cuadro sampedrano y otros aspectos familiares lo hicieron meditar bien las cosas.
Jhow extendió su vínculo con los catedráticos por un periodo de cuatro torneos (dos años), asegurando así un lugar muy importante en la historia de Real España.
El originario del Porvenir, Atlántida, tiene más de 400 juegos con Real España y la cuenta irá en aumento.