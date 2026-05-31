Selección de Honduras se concentró en SPS previo a partir a EE UU y enfrentar a Argentina

San Pedro Sula, Honduras.- La Selección de Honduras ya se encuentra concentrada en San Pedro Sula de cara al amistoso internacional que disputará este viernes 6 de junio ante Argentina, campeona del mundo y liderada por Lionel Messi. Los futbolistas convocados por el técnico español José Francisco Molina comenzaron a reunirse este domingo en la ciudad industrial, donde realizarán los últimos preparativos antes de emprender el viaje hacia Estados Unidos.

Entre miércoles y viernes de esta semana estuvieron en el microciclo voluntario que la Federación de Fútbol de Honduras había programado en Amarateca, pero ahora la atención está centrada en la concentración oficial de la Bicolor, que este lunes viajará a Houston en un vuelo directo desde San Pedro Sula. La mayoría de los seleccionados harán el traslado junto al grupo, mientras que algunos legionarios se incorporarán directamente en territorio estadounidense para completar el plantel nacional. Sin embargo, la escuadra catracha podría sufrir una nueva baja para este compromiso. A la ausencia ya confirmada del delantero Erick "Yio" Puerto por inconvenientes con su visa estadounidense, podría sumarse el lateral izquierdo Darlin Mencía. El legionario hondureño, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y se ha consolidado como titular en su club, salió lesionado este domingo durante el partido entre Atlético Juventud de Las Piedras y Montevideo Wanderers, en Uruguay. Mencía tuvo que abandonar el terreno de juego apenas al minuto 22 tras presentar molestias físicas. El futbolista se lanzó al césped y solicitó el cambio, por lo que las primeras versiones apuntan a un posible tirón o desgarro en el músculo posterior de la pierna izquierda.

Ahora será sometido a los estudios médicos correspondientes para determinar la gravedad de la lesión y conocer si podrá integrarse al grupo que enfrentará a la Albiceleste. Cabe destacar, que aunque a "Yio" no le aprobaron su visado, fue uno de los primeros en llegar a la concentración de la Bicolor en un reconocido hotel sampedrano. Otro de los que también se hizo presente fue Alenis Vargas, a quien se le aprobó su Visa, pero aún no la tiene en sus manos. Una vez instalados en Houston, los dirigidos por Molina continuarán con sus entrenamientos hasta la víspera del encuentro frente al conjunto de Lionel Scaloni, que utilizará este compromiso como parte de su preparación para el Mundial United 2026.

Puntos claves de la concentración