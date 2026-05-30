Selección de Honduras afinó detalles previo a viajar a Estados Unidos para enfrentar a Argentina

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección de Honduras puso en marcha su preparación para el esperado amistoso frente a Argentina con el inicio de un microciclo de trabajo que reunió a futbolistas de los equipos capitalinos y legionarios en la sede del Motagua, actual campeón del fútbol hondureño.

Los trabajos de preparación fueron comandados por el entrenador español José Francisco Molina, quien empató 2-2 ante Perú en su debut en el banquillo de La H, en partido amistoso que se desarrolló en Leganés, España.

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH), en conjunto con el cuerpo técnico, decidió realizar esta concentración voluntaria antes del viaje a Estados Unidos, donde se disputará el compromiso internacional.

Posteriormente, el domingo 31 de mayo la “H” se reunirá en San Pedro Sula y el lunes 1 de junio viajará hacia la ciudad de Houston en un vuelo directo San Pedro Sula-Houston. La mayoría de futbolistas realizarán este traslado junto al grupo, mientras que únicamente cuatro jugadores se incorporarán directamente en territorio estadounidense.

Ya en la “Ciudad Espacial”, la escuadra hondureña continuará con los entrenamientos con el plantel completo hasta un día ante de la fecha del esperado compromiso.

No obstante, previo a su salida a suelo estadounidense, las malas noticias llegaron a la Selección Nacional de Honduras, ya los jugadores Erick Puerto del Platense y Alenis Vargas del Manisa FK de Turquía no tienen la visa para poder ingresar al territorio de los Estados Unidos, por lo que no estarían en dicho encuentro que será en College Station, Texas.

Aunque, según detalla la FFH, en el caso de Vargas es diferente, porque se le ha retenido su pasaporte, por lo que se está a la espera de si se aprobará, de ser así, viajará directo a EEUU.