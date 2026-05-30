Destacó en Olimpia y sorprende con su nuevo trabajo de ganadería: Así es la vida de Beckeles

Brayan Beckeles es uno de los jugadores más recordados en Olimpia y el fútbol hondureño. Te mostramos su nueva vida tras su retiro profesional.
El multicampeón con Honduras ha sorprendido en las redes sociales con su nueva faceta lejos del fútbol.
Su trayectoria también trascendió fronteras. El defensor tuvo pasos importantes por Boavista FC, Club Necaxa y Nashville SC, experiencias que fortalecieron su carrera y le permitieron competir en diferentes ligas internacionales.
En su momento Beckeles fue considerado el amuleto del Olimpia ya que ganó todas las finales que disputó. El defensor logró nueve títulos con el cuadro albo.
Brayan Beckeles también es recordado por haber jugado el Mundial 2014 con la Selección de Honduras y fue el encargado de darle la asistencia de gol a Carlo Costly.
Sin hacer mucho ruido, Beckeles tomó la decisión de retirarse del fútbol profesional y sorprende con su nueva vida.
Beckeles en los últimos años formó parte de la Liga de Ascenso de Honduras y ahora tomó la decisión de retirarse sin hacer mucho ruido.
Ahora Beckeles disfruta una etapa más relajada y enfocada en proyectos personales tras varios años de ser futbolista.
Beckeles fue captado en Tocoa, Colón, participando activamente en el AGATC 2026, incursionando de lleno en el rubro de la ganadería.
Durante su presencia en AGATC 2026 llamó la atención no solo por su participación activa dentro del evento ganadero, sino también por su cambio físico, algo que generó comentarios entre muchos asistentes y aficionados.
Con este nuevo capítulo, el fútbol hondureño despide a uno de sus futbolistas más carismáticos y reconocidos de los últimos años.
Beckeles disfruta una etapa más relajada y enfocada en proyectos personales.
El exfutbolista hondureño Brayan Beckeles comienza una nueva etapa lejos de las canchas y ahora enfoca su vida en el sector ganadero.
A lo largo de su trayectoria, el defensor logró construir una carrera sólida en el fútbol hondureño.
Beckeles le ha dicho adiós al fútbol profesional sin hacer mucho ruido.