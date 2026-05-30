Jugó en Italia y Selección de Honduras: ¿Quién es Valerio Marinacci, nuevo fichaje de Motagua?

Fue anunciado como flamante nuevo fichaje de Motagua y aquí te contamos quién es Valerio Marinacci.
Valerio Marinacci es un defensor zurdo nacido en Roma, Italia, con ascendencia hondureña por parte de su familia.
El nuevo jugador de Motagua tiene 23 años y llega para reforzar la zona defensiva del campeón nacional.
Marinacci se formó en las categorías inferiores de Lazio, una de las canteras más reconocidas del fútbol italiano.
Puede desempeñarse tanto como defensa central como lateral izquierdo gracias a su polivalencia táctica.
Destaca por su buena técnica con el balón y su capacidad para salir jugando desde el fondo.
Otra de sus principales virtudes es el juego aéreo, aspecto que llamó la atención de Motagua para incorporarlo al plantel.
Antes de llegar a Honduras, desarrolló gran parte de su carrera en distintas categorías del fútbol italiano.
Entre los clubes en los que militó aparecen Cosenza, Recanatese, Budoni, Rieti y Enna Calcio.
La temporada pasada fue fichado por el Génesis PN, pero un desacuerdo con la directiva canina frenó la transacción.
Marinacci también tuvo participación en procesos juveniles de Italia y llegó a ser seleccionado Sub-16 de ese país.
Debido a sus raíces hondureñas, ya participó en selecciones menores de Honduras.
Problemas relacionados con documentación impidieron que fuera convocado al Mundial Sub-20 de 2023 con la Bicolor.
En 2025 recibió oficialmente su pasaporte hondureño, quedando habilitado para representar a Honduras en competencias oficiales.
Con su llegada, Motagua apuesta por incorporar talento hondureño formado en el extranjero para fortalecer su proyecto deportivo de cara al Apertura 2026 y Copa Centroamericana.
En los próximos días estará arribando al país para ponerse bajo las órdenes de Javier López.