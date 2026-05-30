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Jugó en Italia y Selección de Honduras: ¿Quién es Valerio Marinacci, nuevo fichaje de Motagua?

Marinacci se formó en las categorías inferiores de Lazio, una de las canteras más reconocidas del fútbol italiano

  • Actualizado: 30 de mayo de 2026 a las 08:54
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Fue anunciado como flamante nuevo fichaje de Motagua y aquí te contamos quién es Valerio Marinacci.

 Foto: Cortesía.
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Valerio Marinacci es un defensor zurdo nacido en Roma, Italia, con ascendencia hondureña por parte de su familia.
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El nuevo jugador de Motagua tiene 23 años y llega para reforzar la zona defensiva del campeón nacional.
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Marinacci se formó en las categorías inferiores de Lazio, una de las canteras más reconocidas del fútbol italiano.
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Puede desempeñarse tanto como defensa central como lateral izquierdo gracias a su polivalencia táctica.
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Destaca por su buena técnica con el balón y su capacidad para salir jugando desde el fondo.
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Otra de sus principales virtudes es el juego aéreo, aspecto que llamó la atención de Motagua para incorporarlo al plantel.
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Antes de llegar a Honduras, desarrolló gran parte de su carrera en distintas categorías del fútbol italiano.
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Entre los clubes en los que militó aparecen Cosenza, Recanatese, Budoni, Rieti y Enna Calcio.
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La temporada pasada fue fichado por el Génesis PN, pero un desacuerdo con la directiva canina frenó la transacción.

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Marinacci también tuvo participación en procesos juveniles de Italia y llegó a ser seleccionado Sub-16 de ese país.
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Debido a sus raíces hondureñas, ya participó en selecciones menores de Honduras.
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Problemas relacionados con documentación impidieron que fuera convocado al Mundial Sub-20 de 2023 con la Bicolor.
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En 2025 recibió oficialmente su pasaporte hondureño, quedando habilitado para representar a Honduras en competencias oficiales.
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Con su llegada, Motagua apuesta por incorporar talento hondureño formado en el extranjero para fortalecer su proyecto deportivo de cara al Apertura 2026 y Copa Centroamericana.
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En los próximos días estará arribando al país para ponerse bajo las órdenes de Javier López.
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