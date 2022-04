Secretario de Fenafuth respalda el Mundial en Qatar ante críticas de Noruega

“Nuestros miembros exigen cambios, transparencia, quieren hacer oír su voz. No podemos ignorar esta necesidad de cambio y FIFA tiene que decir actuar y dar ejemplo de cómo se ve esto en cada Federación y Confederación”, añadió.

Asimismo, Klaveness afirmó que la elección de Qatar como sede de la Copa del Mundo se dio “bajo condiciones inaceptables, los intereses del fútbol no se pusieron primero hasta años después. Estos derechos básicos se oían a través de voces exteriores, ahora FIFA aborda estos temas, pero hay mucho por hacer. Los trabajadores heridos o aquellos que han muerto o supervivientes deben ser atendidos, todos nosotros debemos tomar las medidas necesarias para implementar el cambio”.

Luego del discurso de Lise Klaveness, el cual generó todo tipo de reacciones, ocurrió un sorpresivo momento cuando el secretario de la Fenafuth, José Ernesto Mejía, tomó la palabra en el Congreso de la FIFA para defender al organismo y a los organizadores del Mundial de Qatar 2022.

“No tenía intenciones de hablar esta mañana aquí, pero es importante dedicarle unas palabras y referirme a lo que expuso nuestra amiga de Noruega y comprendemos perfectamente la preocupación de nuestros amigos noruegos, sin embargo, este no es el faro, no es el momento y no es la tribuna para discutir estos temas”, comenzó diciendo el representante del fútbol de Honduras.

“Esto es fútbol y acá nos encontramos como familia del fútbol. Sabemos que el gobierno qatarí con la FIFA han trabajado arduamente para sacar esto adelante y para que las condiciones de las personas que han trabajado en esos maravillosos estadios puedan tener condiciones dignas”, añadió.

Mejía reconoció que los temas tratados por Klaveness eran muy importantes, sin embargo, volvió a afirmar que en el evento solo se debía hablar de fútbol.

“No es el foro ni el momento aunque son muchísimos los temas que habló nuestra compañera que son sumamente importantes, pero esto es fútbol, no podemos desenfocarnos”, expresó.

“Quisiera concluir tomando las palabras del presidente Infantino, estamos aquí para el fútbol y para el desarrollo del fútbol, no nos desenfoquemos”, puntualizó.

