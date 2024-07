Sasha Kawas, la hondureña que destaca en el voleibol a sus 15 años

Fue su entrenador del club 305VBC, Alan Obrador, quien le comunicó al padre de la atleta de sus grandes capacidades en este deporte. El contacto para jugar en Honduras se hizo con el coach Marcos Sugiyama.

De inmediato Sasha Kawas fue invitada a participar en la Selección de Honduras a nivel adulta en un centroamericano realizado en Tegucigalpa donde dejó claro su potencial en el voleibol ante jugadores de rodaje.

“Yo comencé a jugar desde los 9 años y ahorita en junio termine la temporada. Recuerdo que con mis amigas practicamos deportes y en eso se dio el voleibol, me gustó, no paré. Me encantó tanto. Antes jugaba tenis, fútbol y golf”, mencionó la catracha Sasha Kawas.