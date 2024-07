Olimpia golea a Génesis en amistoso en Estados Unidos

CHARLOTTE, ESTADOS UNIDOS.- Se acabó el descanso para el tetracampeón. Olimpia inició con pie derecho la gira de amistosos en Estados Unidos, previo al inicio del Apertura y la Copa Centroamericana 2024.

Los leones estrenaron el tetracampeonato ante el Génesis, el equipo revelación de los últimos dos campeonatos en el balompié catracho.

Olimpia avasalló 3-0 al Génesis, equipo que no metió las manos en juego que no apareció Reynaldo Tilguath, su director técnico que no viajó con el equipo a USA.