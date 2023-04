Salomón Názar palpita el clásico de las ‘emes’: “Nos ha ido muy bien y ante Motagua esperamos que no sea la excepción”

Marathón ya está clasificado a la liguilla, pero tienen un objetivo especial. “Lo fundamental era clasificar y si no se puede el segundo pues veremos, aunque aún nadie a hecho 30 puntos y nosotros podemos sumar esa cantidad. Luego de esto hay que prepararse”, exteriorizó el ex mundialista en España 1982.

Júnior Lacayo recibió un castigo de tres partidos por supuestamente hablarle de manera impropia al árbitro Selvin Brown en la fecha anterior y Salomón no quiso extender sobre el tema.

“A mí no me gusta hablar de los árbitros porque no me corresponde porque creo que es otra gente el que lo debe hacer. Eso sí, que perderemos un jugador muy importante para nosotros”.