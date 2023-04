Admira a Carlos Pavón y sueña con la H: La historia de Hendrik Ronaldo, la promesa de Honduras que brilla en Suiza

Creo que desde que tenía un año que sostenía el balón “Jabulani” que me regaló mi papá.

Juego al fútbol en entrenamientos que me toca en la semana y cuando hay un partido oficial.

¿Podrías nombrarnos al mejor entrenador que has tenido?

Sí, en la mayoría de los casos tenemos buen ambiente. Entre algunos, pero no todos.

Sí, es difícil, pero estoy en una escuela de deportes donde se llevan las dos cosas y eso me ayuda muchísimo.

Además de jugar al fútbol, ¿practica otro deporte?

A veces practico el tenis, ya que mi madre jugó toda su vida ese deporte.

¿Cómo se siente cuando gana algún partido?

Me siento muy feliz porque sé que en Honduras me ven. Y me ayuda mucho a potenciarme.

¿Suele dedicar los goles que marca a alguien en especial?

A mi madre se los dedico cuando anoto un gol. Me siento bien.

¿Le gustaría continuar con este equipo en el futuro?

Pienso en salir a jugar en estadios internacionales.

En Europa, ¿en cuál equipo le gustaría jugar?

En el Manchester United de Inglaterra.

¿A dónde se ve en diez años en el fútbol?

Me gustaría jugar y defender los colores de la selección de Honduras.

¿Quién es su ídolo en el mundo del fútbol?

Marcelo de Brasil.

¿Por qué le pusieron Ronaldo, por CR7 o “El Fenómeno”?

Es un nombre europeo común en Portugal. También me gusta por Ronaldo de Brasil.

Dentro de su familia, ¿quiénes son de sangre hondureña?

Mi padre es de Honduras. Mi papá nació en Tegucigalpa y mi madre en Suiza.

¿Qué conoce del fútbol hondureño?

Conozco a los equipos de Olimpia y Motagua de Tegucigalpa.

¿Le gustaría formar parte de la Selección Nacional de Honduras?

Sí, por supuesto que me gustaría jugar y ayudar a la Selección de Honduras.