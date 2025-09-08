Rueda analiza a Nicaragua, habla sobre pocos minutos a Vega y actualidad de Honduras

El técnico destacó que Nicaragua es un rival con orden táctico, combatividad y jugadores que han ganado experiencia internacional, por lo que representa un reto de cuidado. Asimismo, recalcó que Honduras debe aprovechar la localidad y mostrar intensidad para concretar las ocasiones de gol que se generen.

Tegucigalpa, Honduras.- Reinaldo Rueda , entrenador de la Selección Nacional de Honduras , atendió a los medios en la antesala del duelo contra Nicaragua , donde analizó los aspectos que el equipo debe mejorar tras el empate frente a Haití en Curazao. El estratega colombiano fue claro en que cada partido presenta desafíos distintos y que la Bicolor debe adaptarse con inteligencia y concentración.

Rueda también abordó temas puntuales como la inclusión de Alexy Vega , las variantes posibles en el once titular, y la necesidad de que los futbolistas recuperen confianza y se atrevan a jugar con decisión. En sus palabras, la clave será combinar actitud, alegría y precisión para salir con los tres puntos en San Pedro Sula.

—¿Qué ha podido afinar el equipo hondureño para poder llegar mejor al duelo de mañana?

Creo que cada partido es una lección nueva. Desde el punto de vista táctico y estratégico, naturalmente hay informaciones que se manejaron en el análisis de video. Todos los partidos son diferentes: teníamos referencia de juegos de Nicaragua en la Nations League y del último ante Costa Rica, pero ahora vienen de visita. También hemos repasado lo que hicimos contra Haití, donde tuvimos dos o tres situaciones claras de gol. Ayer trabajamos bien, tanto con los que no jugaron muchos minutos como con los que siguen en recuperación, y esperamos mañana un mejor comportamiento.

—Profe, ¿qué ha podido observar de Nicaragua y de qué nos tenemos que cuidar?

Costa Rica es un equipo bien estructurado y Nicaragua le sacó un empate. Los nicas tienen orden defensivo, combatividad, son muy apliacados y agresivos y están bien trabajados con el profesor Figueroa. Hemos enfrentado a varios de sus jugadores en los últimos años y han madurado mucho, tienen algunos internacionales importantes. Es una selección de respeto.

—¿Qué detalles se han trabajado para mejorar respecto al último partido contra Haití?

Todos estos juegos son de altísima tensión. En Curazao hubo situaciones que se pueden hacer cosas mejores y que nos generaron inseguridad en el pase, como la presión de los haitianos, jugadores muy atléticos que cortaban pases fácilmente, eso genera inseguridad, como la situación de la cancha. Eso afectó nuestra colectividad en salida y en ataque. Lo trabajamos en la retroalimentación, ajustamos los conceptos y ayer se corrigió en cancha.

—¿Se ha hablado de variantes y también del tema de Romell Quioto, que terminó con molestias después del partido?.

He estado pensando eso en las últimas horas. Estamos evaluando cómo reaccionan los jugadores. Reencontrarse después de dos meses no es fácil, la dinámica no es fácil, se nota en los resultados en todas las regiones del mundo. Lo ideal es presentar un once en el mejor nivel posible.

—¿Por qué Alexy Vega jugó tan pocos minutos contra Haití y qué puede aportarle él a la Selección?

La responsabilidad de un jugador profesional es estar dispuesto a jugar cuando se le requiera y rendir, así sean pocos minutos. Justo sabía que me iban a preguntar eso. Pasa en todo el mundo, hasta con figuras históricas. Me tocó en Ecuador con Enner Valencia, el goleador histórico de la seleccion y con quien me equivoqué en algún momento porque lo puse d edelantero y era carrilero. Lo saqué al minuto 89' en un partido y quien entró fue Édison Méndez, mundialista en Corea - Japón 2002 y Alemania 2006, jugador del PSV, del Mineiro de Brasil, jugadorazo. Entró al 89:57 y solo agregaron dos minutos.

¿Quién hace la jugada del gol para que Ecuador gane el partido 3-2? Él inicia la jugada del gol y anota el gol, jugador titular en los dos mundiales. El gol lo hizo Édison Méndez, quien acaba de entrar. Es el único jugador de Ecuador que tiene tres mundiales. Por ese profesionalismo fue a Brasil 2014 y jugó contra Honduras el último partido. No le hagan daño a los jugadores, que ya perdimos uno en la selección, el jugador debe estar para la selección así sea para que haga de sparring, o para que cobre tiros de esquina o un tiro libre.

Alexy Vega reaccionó muy bien, viene con mucha madurez desde la Copa Oro y con gran comportamiento, muy tranquilo. No le dañen la cabecita a Alexy, por favor, que de pronto nos hace abrazar en cualquier momento.

—Profe, usted decía que para ir al Mundial hay que arriesgar, ¿es el momento de arriesgar más?

¿Arriesgar un poco más? ¿Qué significa arriesgar? ¿Palma, Quioto y Benguché son delanteros o volantes? ¿Alenis de qué juega en Finlandia? No entiendo... ojo, si un equipo con Edwin, Álvarez, con Quioto, Benguché, Palma, no es ofensivo y no arriesga, es muy fácil decir arriesgar, pero vamos a ver... hay que entenderlo desde lo táctico. Contra Haití tuvimos cuatro ocasiones claras de gol con un equipo ofensivo.

—En general, ¿ha quedado satisfecho con el rendimiento del equipo en el primer juego?

Satisfecho no. Todos queríamos ganar, aunque estuvimos en una plaza neutral con mayoría de público haitiano. Los jugadores también quedaron con esa sensación. El grupo es muy cerrado, el resultado lo refleja. Por eso debemos estar tranquilos y comprometidos, porque todos queremos ir al Mundial, esperamos tener un buen juego con un gran resultado.

—Después de ver a Nicaragua contra Costa Rica, ¿cuáles son sus virtudes y debilidades, y qué debe corregir Honduras?

Nicaragua puede variar su sistema: en Panamá jugaron 4-3-3 y ante Costa Rica usaron 3-5-2. Es un equipo muy ordenado, combativo y aguerrido. Nosotros debemos jugar con intensidad, buen ritmo e inteligencia, aprovechar la localidad y ser precisos. Los goles son amores y ahí estará la diferencia.