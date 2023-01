Roger Espinoza revela cuáles son sus planes a futuro, ¿se retira?

“Si me hubieras dicho hace 15 años, que aún iba estar aquí, jugando y dando lucha, seguramente no te lo hubiese creído, he sido bendecido, he vivido el fútbol con intensidad cada día, aún cuando había incertidumbre del futuro, no ha sido fácil mantenerme a este nivel, evolucionar junto con la práctica del fútbol y los nuevos jugadores, imagínese que ya jugué en tres diferentes décadas y me adapté, llegan jugadores extranjeros, jugadores locales y la liga cada vez más competitiva y siempre me mantuve relevante”, aseguró Espinoza Ramírez.

En Kansas se ha llegado a pensar, que al llegar al último partido del torneo, se acaba una era y Roger Espinoza no volverá más, ¿Cómo maneja el mantenerse vital en el engranaje de SKC?

El fútbol es evolución, debes estar dispuesto a asumir los cambios, siempre que llegan jugadores al club a reemplazarme, le doy gracias a Dios, por que ellos traen algo diferente en lo futbolístico y cultural, eso me ha hecho madurar, me ha obligado a levantarme todos los días a hacer las cosas bien, usualmente a los 33 años es difícil pensar en la continuidad, pero el trabajo lo vence todo y en esa parte, me esfuerzo más sabiendo que desde hace 3 o 4 años se menciona que ese sería mi último partido.

Las instalaciones deportivas de Sporting Kansas City, han sido factor importante en la longevidad de Espinoza, la tecnología y personal altamente capacitado, lo tienen sintiéndose como un jovencito, inclusive citó una frase de Novak Djokovic, para ilustrar su situación actual