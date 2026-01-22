Rodrigo Auzmendi, exjugador de Motagua, podría convertirse en nuevo fichaje de Boca Juniors

Buenos Aires, Argentina.- Boca Juniors continúa activo en el mercado de pases tras la frustrada negociación con Atlético Nacional por Marino Hinestroza, una situación que generó malestar en la dirigencia. Con varias bajas en ofensiva y la necesidad de reforzar el ataque, el club xeneize mantiene en carpeta a varios delanteros, entre ellos Rodrigo Auzmendi, exjugador de Motagua y actual figura de Banfield, quien dejó una huella importante en la Liga Nacional de Honduras. Las lesiones simultáneas de Edinson Cavani, Milton Giménez y Miguel Merentiel encendieron las alarmas en el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda. De cara al debut en el Torneo Apertura ante Riestra, Boca quedó con pocas alternativas ofensivas, obligando al DT a recurrir a Lucas Janson y a promover al juvenil Iker Zufiaurre. Este escenario aceleró la búsqueda de atacantes por parte de la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme.

Uno de los nombres que aparece con fuerza es el de Ángel Romero, quien quedó libre tras finalizar su contrato con Corinthians. El paraguayo, de 33 años, mantiene negociaciones abiertas con Boca y cuenta con el aval de Riquelme, que ya tuvo a su hermano Óscar en el club. Sin embargo, como suele suceder con los Romero, las tratativas no son sencillas y todavía no hay un acuerdo cerrado. Otro delantero que interesa es Alexis Cuello, actualmente en San Lorenzo. El Ciclón pretende tres millones de dólares limpios por el 60% del pase y rechazó una primera oferta xeneize. Aunque Boca mejoró la propuesta, desde Boedo se mantienen firmes y solo aceptarían una venta cercana a la cláusula, lo que complica la operación. También aparece en escena Kevin Serna, atacante colombiano de Fluminense, cuyo perfil fue bien recibido por la directiva. Boca ya presentó una oferta inicial, aunque por cifras menores a las pretendidas por el club brasileño. Aun así, se espera que las negociaciones continúen y se intensifiquen en los próximos días.