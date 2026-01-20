Tabla de posiciones Champions League: Real Madrid golea y el Arsenal no quiere soltar la cima

Madrid, España.- Las emociones en la Champions League regresaron este martes con la séptima jornada. Real Madrid se reconcilió con su afición gracias un festín en el Santiago Bernabéu mientras que el Arsenal sigue con paso perfecto. El resultado más inesperado fue la caída del Manchester City en Noruega contra el modesto Blodo/Glimt y el vigente campeón PSG no logró empatar en campo del Sporting de Portugal.

El Real Madrid no tuvo problemas para golear al Mónaco por 6-1 con el doblete de Kylian Mbappé, un tanto de Mastantuono, otro de Vinicius, un gol en propia puerta de Thilo Kherer y Bellingham se sumó a la fiesta. Un triunfo importante para el equipo de un Álvaro Arbeloa que dirigía su primer partido de Champions y que se ubica en el segundo lugar de la clasificación con 15 puntos, los mismos que registra el Bayern Múnich (tercero) y que mañana recibirá al Union Saint-Gilloise.

En la cima no hay nadie que baje al Arsenal. Los dirigidos por Mikel Arteta llevan un paso perfecto: siete partidos y siete triunfos para sumar 21 puntos. Los 'Gunners' visitaron esta tarde el Estadio de San Siro y derrotaron al Inter con el doblete de Gabriel Jesus y un tanto de Gyokeres (1-3). Petar Sucic descontó para el conjunto italiano. En Noruega, el Manchester City sufrió una inesperada derrota contra el Blodo/Glimt (3-1), una noche en la que Rodri se fue expulsado por ver dos tarjetas amarillas en apenas 2 minutos y posteriormente la roja. El equipo de Pep Guardiola se quedó en el sexto puesto con 13 unidades, superado por el vigente campeón PSG tras empatar 1-1 de visia frente al Sporting. El colombiano Luis Suárez abrió el marcador al 74' y Kvaratskhelia igualó el tablero solo cinco minutos más tarde. El cuadro francés es quinto con 13 puntos. Por su parte, el Totteham derrotó 2-0 en su estadio al Borussia Dortmund y sube al cuarto lugar. Los Spurs registran 14 unidades. La jornada continúa este miércoles con el Slavia Praga-Barcelona, Bayern-Union Saint-Gilloise, Galatasaray-Atlético, Marsella-Liverpool, Chelsea-PAOF, Juventus-Benfica, Atalanta-Athletic Club, Newcastle-PSV y Qarabag-Frankfurt.