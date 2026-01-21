Fichajes: PSG toma decisión con Dembélé, futuro de Xabi Alonso y ¿Vinícius se va del Real Madrid?

Real Madrid y PSG son noticias; este es el futuro de Xabi Alonso. Estos son los últimos movimientos que se han registrado en el mercado de fichajes internacional.
PRESENTADO // El atacante argentino Claudio Echeverri aseguró este miércoles en su presentación como nuevo jugador del Girona que su objetivo en el equipo de LaLiga EA Sports es "jugar, ayudar al equipo, ganar partidos y aspirar a lo más alto posible".
OFICIAL // Fran Beltrán fue anunciado como nuevo jugador del Girona. Llega procedente del Celta de Vigo a cambio de 150 mil euros.
Marcos Alonso sobre su futuro: “Estoy muy contento aquí, tanto con el club como con los compañeros. Físicamente me encuentro muy bien, pero es una decisión que tomaré más adelante".
Fabrizio Romano detalla que Youssef En Nesyri decidirá su futuro en los próximos días y el Napoli, Juventus, Aston Villa están en la lucha por su fichaje.
El agente de Donnarumma sobre una posible vuelta a Italia: "Hoy en el Manchester City está encontrando serenidad con el equipo y el ambiente, y le gusta mucho el proyecto. Sin embargo, si surge la oportunidad de regresar a Italia, la aprovecharemos"
OFICIAL // El extremo zurdo Tay Abed, que ha firmado con el Levante hasta junio de 2029 procedente del PSV Eindhoven, se convierte en el primer futbolista israelí que viste la camiseta levantinista.
Según informa Sky Alemania, Gnabry renovará hasta 2028 con el Bayern Múnich y todo apunta que el acuerdo se haga oficial esta semana.
El Galatasaray está interesado en Thiago Almada, actual jugador del Atlético de Madrid. El argentino vería con buenos ojos su cesión al equipo turco.
Bale sobre la salida de Xabi: "¿Xabi Alonso? No me sorprende. Entiendo perfectamente cómo funciona el Real Madrid y si no llegan los resultados, y no tienen por qué ser muchos, estás fuera. Xabi es un entrenador increíble. Lo que ha hecho en el Leverkusen, ha ganado trofeos, ha entrenado al equipo increíblemente bien. Pero al llegar al Madrid, no necesitas ser entrenador, necesitas más que ser entrenador, necesitas gestionar los egos en el vestuario"
Según Teamtalk, el Liverpool tiene en la mesa el nombre de Alessandro Bastoni como un gran central disponible tras el fichaje de Marc Guéhi por el Manchester City.
Sky Sports revela que el Chelsea le han ofrecido al Napoli a Sterling en calidad de cedido hasta final de temporada y cubriendo una parte de su alto salario.
Según 'The Sun', los favoritos para remplazar Thomas Frank como entrenador del Torttenham son Xavi Hernández y Mauricio Pochettino.
Problemas con la renovación. Al Khelaiffi, presidente del PSG, advirtió a Canal +: "Tenemos un límite salarial, Nadie está por encima del club. Todos lo saben y todos deben respetarlo. No a cualquier precio" y "Ousmane es una leyenda del club. Lo adoro como jugador y también como persona. Es una persona maravillosa".
Ter Stegen se despidió del Barcelona: "Es mi último día de esta temporada con mis compañeros de equipo y cuerpo técnico del FC Barcelona, y sinceramente tengo sentimientos encontrados. Me siento profundamente agradecido y orgulloso. Amo a este club, esa ciudad y ese país. Llevo dentro de mí un sentimiento que nunca se desvanecerá. Su apoyo durante todos estos años ha sido increíble, gracias de todo corazón".
El portero alemán Marc-André ter Stegen, que jugará cedido al Girona procedente del Barcelona hasta final de temporada, ha asegurado a su llegada a la ciudad deportiva del club rojiblanco que tiene "muchas ganas de empezar".
El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado este miércoles que espera que la salida del capitán Marc-André ter Stegen, cedido al Girona hasta final del temporada, sea "un hasta luego" y ha justificado este movimiento por la necesidad del alemán de jugar partidos para ir al Mundial.
The Times informa que Xabi Alonso descansará hasta junio tras su salida de Real Madrid, por ende es uno de los descartes para el Tottenham en caso de que Thomas Frank salga del equipo.
"Sí, sí, me llamó y me dijo: "¿Qué piensas del equipo porque voy a ir en seis meses?", señaló entre risas Slot en la rueda de prensa sobre los rumores de la llegada de Xabi Alonso al Liverpool."O a lo mejor incluso antes, a lo mejor mañana", continuó con la broma el técnico, que tiene contrato vigente hasta junio de 2027.
Vinicius habló para TNT Sports sobre su futuro y confesó: "quiero quedarme en el Real Madrid mucho tiempo. ¿Mi renovación? Me queda un año más. Estamos muy tranquilos. Confío en el presidente, él confía en mí, tenemos muy buena relación. Resolveremos las cosas a su debido tiempo. Sin prisas".