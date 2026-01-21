Fichajes: PSG toma decisión con Dembélé, futuro de Xabi Alonso y ¿Vinícius se va del Real Madrid?

Bale sobre la salida de Xabi: "¿Xabi Alonso? No me sorprende. Entiendo perfectamente cómo funciona el Real Madrid y si no llegan los resultados, y no tienen por qué ser muchos, estás fuera. Xabi es un entrenador increíble. Lo que ha hecho en el Leverkusen, ha ganado trofeos, ha entrenado al equipo increíblemente bien. Pero al llegar al Madrid, no necesitas ser entrenador, necesitas más que ser entrenador, necesitas gestionar los egos en el vestuario"