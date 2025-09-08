El "Richard Ríos hondureño" salió de Honduras sin problemas pese a alerta de Interpol

Tegucigalpa, Honduras.- Daniel Coly, más conocido como el Richard Ríos hondureño (por su parecido con el futbolista colombiano del mismo nombre), ha estado en polémica al ser detenido en Panamá, situación que le impidió llegar al partido entre tiktokers hondureños y brasileños.
Coly junto a los otros creadores de contenido de Honduras, partieron del país el pasado 4 de septiembre con destino a la ciudad de São Paulo donde se disputaría el partido contra los cariocas el pasado domingo 7 de septiembre.
Antes de llegar a territorio brasileño, los tiktokers salieron de Honduras para hacer un vuelo de escala en Panamá, país donde Coly fue arrestado.
La Policía de Panamá informó que "a través de Interpol, aprehendimos en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a un hombre de nacionalidad hondureña con una orden de aprehensión emitida por las autoridades estadounidenses por delitos de agresión sexual y violación contra un menor".
Seguidamente, Interpol Panamá indicó que Ríos enfrentará un proceso de extradición hacia Estados Unidos para afrontar las acusaciones.
Llama la atención que las autoridades hondureñas no se hayan pronunciado sobre el caso, ni el Instituto Nacional de Migración (INM) ni la oficina de Interpol en Honduras, dejando dudas de cómo Coly pudo salir del país a pesar de ser requerido en Estados Unidos.
De hecho, el INM en su cuenta de Facebook únicamente hizo una publicación de apoyo a la "H" tiktokera tras perder 2-0 ante los brasileños.
"Desde el Instituto Nacional de Migración recibiremos en el aeropuerto a nuestros tiktokers hondureños con los brazos abiertos , animándolos a su llegada a su tierra ¡Ustedes son orgullo de Honduras y sabemos que la revancha viene con más fuerza!", escribió el INM.
La familia de Coly explicó que el tiktoker era residía en Estados Unidos legalmente desde que era adolescente, donde comenzó a incursionar en el fútbol, ganándose una beca completa para continuar con sus estudios gracias a sus calificaciones. La beca era una oportunidad para su camino como jugador semiprofesional.
"Daniel fue acusado de estar involucrado con una menor. Desde su arresto, ha enfrentado grandes injusticias en el sistema legal de Estados Unidos", señaló la familia de "Richard Ríos hondureño" en un comunicado.
En el escrito detalla que el juez que conocía el caso no le permitió a Coly renovar su visa, ordenando su deportación.
"La joven que acusó a Daniel ha seguido enviándole mensajes, disculpándose, rogándole que le responda e incluso acosando a su familia. Sus acciones contradicen totalmente sus acusaciones", destacan en el comunicado.