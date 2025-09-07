Tiktokers de Honduras sufrieron de visita y terminaron cayendo con dos golazos ante Brasil

São Paulo, Brasil.- La s elección de tiktokers hondureños no pudo ante el "Joga Bonito" de los creadores de contenido de Brasil y terminó cayendo 2-0 este domingo en el estadio Bruno José Daniel, en un partido vibrante y lleno de emociones.

El encuentro arrancó con intensidad. Apenas al minuto 4, Honduras generó peligro con un centro desde la banda derecha que buscaba a Supremo, pero el atacante catracho no logró conectar de cabeza.



Sin embargo, Brasil fue más efectivo. Al minuto 23, Juninho Manella puso de pie a los asistentes con un potente disparo de larga distancia imposible de detener para La More, que defendía el marco hondureño. El gol puso cuesta arriba el primer tiempo para los catrachos.

La primera mitad concluyó con ventaja mínima para los locales (1-0), dejando a Honduras con la obligación de reaccionar en la segunda mitad.

Ya en el complemento, Brasil volvió a meter presión. Al 50’, nuevamente Juninho estuvo cerca de marcar tras un remate dentro del área, pero La More respondió con una gran atajada que mantuvo viva la esperanza.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Honduras estuvo muy cerca de empatar tras asistencia de Uyuyuy que dejó a Davis Flow frente al marco rival, pero su disparo se estrelló en el poste tras un desvío de la defensa brasileña.

La Bicolor volvió a intentarlo al 60’, con otro balón al área que encontró a Davis, aunque el atacante no pudo darse vuelta para definir.

El esfuerzo hondureño no fue suficiente y Brasil sentenció el partido con una anotación de tiro libre de Pablo Mina asegurando el triunfo por 2-0.

Pese al resultado, los tiktokers catrachos dejaron buenas sensaciones en su segundo duelo internacional, mostrando mayor intensidad respecto a los partidos jugados ante El Salvador.