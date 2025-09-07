São Paulo, Brasil.- La selección de tiktokers hondureños no pudo ante el "Joga Bonito" de los creadores de contenido de Brasil y terminó cayendo 2-0 este domingo en el estadio Bruno José Daniel, en un partido vibrante y lleno de emociones.
El encuentro arrancó con intensidad. Apenas al minuto 4, Honduras generó peligro con un centro desde la banda derecha que buscaba a Supremo, pero el atacante catracho no logró conectar de cabeza.
Sin embargo, Brasil fue más efectivo. Al minuto 23, Juninho Manella puso de pie a los asistentes con un potente disparo de larga distancia imposible de detener para La More, que defendía el marco hondureño. El gol puso cuesta arriba el primer tiempo para los catrachos.
La primera mitad concluyó con ventaja mínima para los locales (1-0), dejando a Honduras con la obligación de reaccionar en la segunda mitad.
Ya en el complemento, Brasil volvió a meter presión. Al 50’, nuevamente Juninho estuvo cerca de marcar tras un remate dentro del área, pero La More respondió con una gran atajada que mantuvo viva la esperanza.
Honduras estuvo muy cerca de empatar tras asistencia de Uyuyuy que dejó a Davis Flow frente al marco rival, pero su disparo se estrelló en el poste tras un desvío de la defensa brasileña.
La Bicolor volvió a intentarlo al 60’, con otro balón al área que encontró a Davis, aunque el atacante no pudo darse vuelta para definir.
El esfuerzo hondureño no fue suficiente y Brasil sentenció el partido con una anotación de tiro libre de Pablo Mina asegurando el triunfo por 2-0.
Pese al resultado, los tiktokers catrachos dejaron buenas sensaciones en su segundo duelo internacional, mostrando mayor intensidad respecto a los partidos jugados ante El Salvador.
--------------------------------
MINUTO A MINUTO:
MIN. 90- FINAL DEL PARTIDO: Tiktokers de Honduras sufrieron de visita y terminaron cayendo con dos golazos ante Brasil.
MIN. 66- ¡GOOOOOOOOOOL DE BRASIL! Pablo Mina le pegó de tiro libre y dejó parado a La More. Los brazucas ya los ganan 2-0 en el segundo tiempo.
MIN. 60- Otro centro al área que le cae a Davis Flow pero no pudo darse vuelta para rematar. Cerca Honduras de empatar el marcador.
MIN. 55- ¡UUUUUUUUUF! Fenomenal asistencia de uyuyuy, que se la dejó servida a Davis Flow frente al marco de Brasil, pero el atacante hondureño no pudo rematar de manera cómoda y la terminó estrellado en el poste tras desvío del defensor rival.
MIN. 50- Se salvó Honduras. Juninho recibió pleno en el área y soltó un fuerte remate que afortunadamente fue rechazado de gran manera por La More.
MIN. 45- Se acabó el primer tiempo. Brasil se va ganando 1-0 al descanso ante Honduras con gol de Juninho Manella.
MIN. 30- MR JC es el primer amonestado en la selección de titkokers de Honduras.
MIN. 23- ¡GOOOOOOOOOOOOL DE BRASIL! Juninho abre el marcado con un potente remate de larga distancia ante Honduras.
MIN. 4- Gran centro para Supremo desde la banda derecha pero no pudo cabecear el atacante catracho.
MIN.1- Se escapaba Caleb tras un gran pase filtrado y lo terminaron bajando en los linderos del área de Brasil. Tiro libre para la Bicolor.
2:30 PM- ¡Arrancó el partido! Tiktokers de Honduras y Brasil ya se están enfrentando en São Paulo.
1:45 PM- Tiktokers hondureños y brasileños ya realizan los respectivos ejercicios de calentamiento.
1:30 PM- Este será el balón que se utilizará para el partido de esta tarde entre creadores de contenido de Brasil y Honduras.
1:20 PM- El recinto que albergará el partido entre creadores de contenido luce de gala.
1:10 PM- Así luce el camerino de la "H". Gran recibimientos por parte de los brasileños. Supremo sufre de una lesión y está entre algodones para el partido.
1:00 PM- La Bicolor ya se encuentra en el estadio Bruno José Daniel de São Paulo, a poco menos de una hora del arranque del partido.
12:50- Así sale Honduras para enfrentar a Brasil: La More, Barbarito, Chaval, Bryan La Playa, Metralleta, Raphinha, Caleb, Shin Fujiyama, Bocha, Davis Flow y Supremo.
12:30 PM- Bienvenidos al minuto a minuto del partido de tiktokers entre Honduras y Brasil. EL HERALDO te lleva todos los detalles con cobertura exclusiva desde el país sudamericano.
-----------------------------------
ALINEACIONES CONFIRMADAS
Brasil: Por confirmar.
Honduras: La More, Barbarito, Chaval, Bryan La Playa, Metralleta, Raphinha, Caleb, Shin Fujiyama, Bocha, Davis Flow y Supremo.
Suplentes de la "H": Caracolito, Osvaldo, Fancony, Mr Jc, Chauder Morazán, César Murillo, Oscar Lagos, Uy Uy Uy, Stenfor, Sanandrés, Fila, Loncho.
DATOS DEL PARTIDO
Estadio: Bruno José Daniel de São Paulo.
Hora: 2:00 PM (Hora de Honduras y Centroamerica); 5:00 PM (Hora de Brasil).
Transmite: El juego entre Brasil y Honduras se transmite por el canal de Podpah