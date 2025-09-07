La llegada de la selección de tiktokers de Honduras al estadio Bruno José Daniel

Sonriendo y al ritmo de punta llegaron los creadores de contenido que integran la selección de tiktokers de Honduras.
Esta tarde disputarán el partido en el Bruno José Daniel de Sao Paulo frente a sus similares de Brasil.
La expectativa de los jugadores tiktokers es ganarle a la selección de tiktokers de Brasil con un marcador 2-0.
Shin Fujiyama llegó emocionado de poder jugar finalmente en un estadio de primera división en Brasil, lo que fue su sueño años atrás.
El partido promete ser una jornada de diversión y fútbol entre creadores de contenido.
Jao Ferreira llegó junto con los de Honduras y vistiendo una camisa de la H.
Los tiktokers se mostraron relajados y seguros del triunfo.
La More saluda al lente de El Heraldo previo a ingresar al camerino.
La diversión y ganas de ganar prima entre los tiktokers hondureños.
Supremo dijo minutos antes del partido que "Dinero y miedo es algo que no tenemos en Honduras", al asegurar que ganarán.