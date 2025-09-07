La Bicha y Alejandra Rubio robaron miradas: Bellas chicas en partido de tiktokers Honduras-Brasil

Este domingo se disputó el partido entre tiktokers de Honduras y Brasil en el estadio Bruno-José-Daniel de São Paulo, Brasil. Las bellezas que asistieron al evento.
La Bicha Catracha es una de las pomponeras de los tiktokers hondureños y emprendió el viaje a Brasil. Previo al arranque del encuentro posó junto al influencer brasileño Juninho Manella.
Además, no dudó en tomarse una fotografía con la catracha Roxana Somoza, pareja actual de Juninho.
Roxana Somoza lució su belleza y robó miradas en el estadio Bruno-José-Daniel de São Paulo, Brasil.
La guapa cholomeña llegó con el corazón y camiseta dividida. Mandó a elaborar una prenda mitad Honduras y mitad Brasil.
"La Queso" y Alejandra Rubio aprovecharon para acompañar a la delegación hondureño y compartieron un rato haciendo tiktoks.
La bella "Queso" ha ganado popularidad en el mundo del entretenimiento en las últimas semanas. Ella es la novia de "Loncho", jugador de los tiktokers catrachos.
Alejandra Rubio fue la sensación al lucir su espectacular figura en tierras brasileñas.
La expresentadora catracha se fue con una camiseta de la Selección nacional de Honduras y pantalones blancos que le hacían resaltar su belleza.
Rubio ha seguido de cerca el trabajo de la selección de tiktokers hondureños. Ya estuvo apoyando en el partido ante El Salvador en San Pedro Sula.