  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

La Bicha y Alejandra Rubio robaron miradas: Bellas chicas en partido de tiktokers Honduras-Brasil

Sorprende lo que hizo Alejandra Rubio con "La Queso"; lindas chicas en el partido de tiktokers de Honduras y Brasil

  • 07 de septiembre de 2025 a las 16:48
La Bicha y Alejandra Rubio robaron miradas: Bellas chicas en partido de tiktokers Honduras-Brasil
1 de 10

Este domingo se disputó el partido entre tiktokers de Honduras y Brasil en el estadio Bruno-José-Daniel de São Paulo, Brasil. Las bellezas que asistieron al evento.

Fotos: Cortesía.
La Bicha y Alejandra Rubio robaron miradas: Bellas chicas en partido de tiktokers Honduras-Brasil
2 de 10

La Bicha Catracha es una de las pomponeras de los tiktokers hondureños y emprendió el viaje a Brasil. Previo al arranque del encuentro posó junto al influencer brasileño Juninho Manella.

La Bicha y Alejandra Rubio robaron miradas: Bellas chicas en partido de tiktokers Honduras-Brasil
3 de 10

Además, no dudó en tomarse una fotografía con la catracha Roxana Somoza, pareja actual de Juninho.

La Bicha y Alejandra Rubio robaron miradas: Bellas chicas en partido de tiktokers Honduras-Brasil
4 de 10

Roxana Somoza lució su belleza y robó miradas en el estadio Bruno-José-Daniel de São Paulo, Brasil.

La Bicha y Alejandra Rubio robaron miradas: Bellas chicas en partido de tiktokers Honduras-Brasil
5 de 10

La guapa cholomeña llegó con el corazón y camiseta dividida. Mandó a elaborar una prenda mitad Honduras y mitad Brasil.

La Bicha y Alejandra Rubio robaron miradas: Bellas chicas en partido de tiktokers Honduras-Brasil
6 de 10

"La Queso" y Alejandra Rubio aprovecharon para acompañar a la delegación hondureño y compartieron un rato haciendo tiktoks.

La Bicha y Alejandra Rubio robaron miradas: Bellas chicas en partido de tiktokers Honduras-Brasil
7 de 10

La bella "Queso" ha ganado popularidad en el mundo del entretenimiento en las últimas semanas. Ella es la novia de "Loncho", jugador de los tiktokers catrachos.

La Bicha y Alejandra Rubio robaron miradas: Bellas chicas en partido de tiktokers Honduras-Brasil
8 de 10

Alejandra Rubio fue la sensación al lucir su espectacular figura en tierras brasileñas.

La Bicha y Alejandra Rubio robaron miradas: Bellas chicas en partido de tiktokers Honduras-Brasil
9 de 10

La expresentadora catracha se fue con una camiseta de la Selección nacional de Honduras y pantalones blancos que le hacían resaltar su belleza.

La Bicha y Alejandra Rubio robaron miradas: Bellas chicas en partido de tiktokers Honduras-Brasil
10 de 10

Rubio ha seguido de cerca el trabajo de la selección de tiktokers hondureños. Ya estuvo apoyando en el partido ante El Salvador en San Pedro Sula.

Cargar más fotos