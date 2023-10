Las revelaciones de Luis Garrido: “Mi único sueño por cumplir es casarme”

Estuve entrenando con Motagua en el pasado pero al final no se concretó mi vinculación al equipo, no se ha dado pero el futuro solo Dios lo sabe, ya tengo casi 32 años, sin embargo el fútbol es de rendimiento, si se presentara la oportunidad de jugar ahí bienvenida sea. Pero ahora me debo al Victoria, estoy enfocado en ayudar a este club.

Se habla mucho de eso, yo considero que jugar fútbol es una bendición, este es un deporte maravilloso en el que se aprenden muchas cosas, a mí me tocó vivir ese momento complicado que pienso que es parte de la vida y de esas situaciones que hay que aprender en todo momento. Fue un mal momento pero considero que hay otras personas que han vivido situaciones más difíciles las han sabido enfrentar, asimilar y superar. Gracias a Dios ahora puedo decir que ya pasó, aprendí y sigo aprendiendo. Ese tiempo que estuve lesionado, siete meses, fue muy duro, pero le saqué lo positivo a lo que viví. A partir de ahí siento que soy mejor persona, eso para mí es importante.

¿Y después de varios años qué piensas de ese momento duro?

Para ser honesto, la verdad es que yo lo tomo como el momento más lindo de mi carrera y de mi vida, fue maravilloso y espectacular, se me sale una sonrisa y recuerdos porque me dí cuenta quién estaba conmigo y quién no. Me di cuenta del significado de la amistad. Tú sabes que en los buenos momentos están todos pero en los malos hay pocos con uno. Fueron muy pocos los que se quedaron conmigo, mi familia por ejemplo.

¿Pero no me parece normal que alguien que vivió un drama lo califique como el momento más lindo de su vida?

Para mí sí porque yo soy una persona que vivo el día a día, después de eso he vivido otras cosas y digo, esto es nada para lo que viví en el momento de la lesión. Viví cosas difíciles pero el fútbol es lo mejor que me ha pasado, incluso está ese momento. Cada momento es único en la vida y pase lo que pase uno tiene que ser positivo. Después de esa lesión disfruto más el fútbol y la vida, tengo grandes recuerdos de ese momento, me dijeron de todo pero me aferré a Dios.

¿A qué te refieres cuando dices que después de la lesión te dijeron de todo?

Siempre hay malas noticias cuando uno está en esa condición. Algunos me dijeron que no iba a volver a jugar, el doctor también me dijo que pude haber perdido la vida en ese momento. Sinceramente son contadas las veces que he visto el video cuando me lesioné, es parte del pasado pero ese momento me cambió todo.

¿Y qué pensaste cuándo viste por primera vez la lesión?

Solo dije: veeee, me lesioné. Pero solo pensé en recuperarme y volverme a jugar, fui positivo, somos profesionales y estamos propensos a las lesiones pero no medí la magnitud de la situación. No se lo deseo a nadie. Ese suceso me marcó, pero me llevó a ser más disciplinado, más profesional para mi recuperación. Gracias a eso soy la persona que ahora soy.

¿Cuál fue tu reacción cuando el doctor Óscar Benítez te dijo que pudiste haber muerto?

Yo solo le dije: está loco usted, yo me siento bien. Pero luego él me explicó en términos médicos porqué la lesión me pudo causar la muerte. Yo solo pensaba que habían otras personas viviendo cosas más difíciles en un hospital.