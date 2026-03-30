Repechajes UEFA: así se definirán los últimos boletos al Mundial 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Falta muy poco para completar los 48 cupos disponibles para el Mundial 2026. Aún quedan por definirse seis boletos, cuatro de ellos en la UEFA, en donde este martes se juegan los cuatro partidos decisivos de la ronda de repechajes.

Ocho selecciones se jugarán el todo por el todo para estar presentes en la próxima Copa del Mundo en una serie de partidos que prometen estar llenos de emociones y dramatismo.

Históricas escuadras como Italia, Dinamarca o Polonia se juegan la presencia en tierras norteamericanas ante revelaciones como Kosovo o Bosnia y Herzegovina.