Repechajes UEFA: así se definirán los últimos boletos al Mundial 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Falta muy poco para completar los 48 cupos disponibles para el Mundial 2026. Aún quedan por definirse seis boletos, cuatro de ellos en la UEFA, en donde este martes se juegan los cuatro partidos decisivos de la ronda de repechajes.
Ocho selecciones se jugarán el todo por el todo para estar presentes en la próxima Copa del Mundo en una serie de partidos que prometen estar llenos de emociones y dramatismo.
Históricas escuadras como Italia, Dinamarca o Polonia se juegan la presencia en tierras norteamericanas ante revelaciones como Kosovo o Bosnia y Herzegovina.
Todo está listo para definir a los últimos clasificados a la justa mundialista por el Viejo Continente, en donde existe alta expectativa por el regreso de la "Azzurra" después de 12 años de ausencia, la posible clasificación de la Turquía de Arda Güler o por si Robert Lewandowski podrá disputar su último Mundial.
Así se jugarán los repechajes en la UEFA
Bosnia y Herzegovina vs Italia - 12:45 M
*El ganador irá al grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.
Suecia vs Polonia - 12:45 M
*El ganador irá al grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.
Kosovo vs Turquía - 12:45 M
*El ganador irá al grupo D con Estados Unidos, Paraguay y Australia.
República Checa vs Dinamarca
*El ganador irá al grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.
¿Dónde ver los repechajes de UEFA?
Los partidos de la fase de repechajes de la UEFA serán transmitidos a través de ESPN y Disney+ para el territorio hondureño.