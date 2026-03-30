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El "infierno" bajo la nieve en donde Italia buscará regresar a los Mundiales

La cuatro veces campeona del mundo Italia está una vez al borde de quedarse fuera del Mundial. La "Azzurra" se juega la clasificación en Bosnia, en donde le espera un auténtico "infierno"

  • Actualizado: 30 de marzo de 2026 a las 10:39
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Así es el "infierno bajo cero" en donde Bosnia y Herzegovina amenaza con dejar fuera del Mundial a Italia por tercera edición consecutiva.

 Fotos: Cortesía
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La selección italiana llega a este decisivo partido con la misión de dejar en el pasado todos los fantasmas de sus eliminaciones rumbo a Rusia 2018 y Qatar 2022.

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La "Azzurra" llega a los Balcanes como favorita, sin embargo, deberá de jugarse el pase al Mundial en Zenica, un "infierno bajo cero" que se ha convertido en un auténtico fortín para Bosnia.

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Este escenario cuenta con una capacidad para 15,600 espectadores, pero para esta vez tendrá un aforo reducido debido a una sanción que afronta el cuadro balcánico. No obstante, esto no le quita a este escenario la etiqueta de "caldera a presión".

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Sumado a ello, las condiciones climáticas serán completamente adversas. Para el martes se espera nieve y una gélida temperatura de tres grados centígrados a la hora del partido.

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Para el partido ante Italia, en donde la Bosnia de Edin Dzeko busca clasificarse a su segunda Copa del Mundo, el estadio de Zenica contará con un aforo para 9,000 espectadores.

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La casa de la selección de Bosnia está ubicada a 70 kilómetros de la capital Sarajevo y desde 1995 se ha convertido en un auténtico fortín para los balcánicos. Entre ese año y 2006 lograron mantenerse invictos, siendo una clara muestra de la fortaleza de este escenario.

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En los días previos al partido, la ciudad ha sufrido de fuertes nevadas y bajas temperaturas.

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En el caso del estadio también conocido como Bilino Polje, este quedó cubierto por una capa de nieve y también se espera que en las próximas horas se presenten lluvias, lo cual afectará aún más las condiciones de la cancha.

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Los bosnios han hecho todo lo posible para que el césped esté en las mejores condiciones. Por ejemplo, por primera vez encendieron unos calefactores para derretir la nieve, algo que nunca se había hecho en este estadio.

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No obstante, Italia no podrá hacer reconocimiento de cancha y tendrá que entrenar en una localidad alterna por órdenes de UEFA.

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Tras superar a Irlanda del Norte, Gennaro Gattuso y compañía tendrán una dura prueba para regresar a la justa mundialista, en la cual no participan desde Brasil 2014.

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En Bosnia y Herzegovina avisan que a Italia le espera una "encerrona" y un "infierno" en el que podrían quedarse fuera del Mundial por tercera edición consecutiva.

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