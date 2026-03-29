Francia no perdonó a Colombia y lo derrota en amistoso con 'equipo B'

Maryland, Estados Unidos.- Un doblete de Désiré Doué y un tanto de Marcus Thuram le dieron este domingo la victoria por 1-3 a Francia sobre Colombia, que terminó preocupada tras esta doble jornada de preparación por su bajo nivel a poco más de dos meses del Mundial 2026.

En el Northwest Stadium, de Maryland, en cercanías de Washington, los europeos se llevaron la victoria ante un rival que mejoró en el segundo tiempo y logró descontar con un tanto del extremo Jaminton Campaz, que no fue suficiente para contrarrestar la superioridad de los europeos, que jugaron con su equipo alterno.

El partido arrancó muy parejo. Los cafeteros trataron de hacer daño por la izquierda, con la dupla conformada por Johan Mojica y Luis Díaz, y los franceses buscaron mucho a Doué por un lado y a Maghnes Akliouche.

Colombia se acercó con remates del creativo James Rodríguez y de Díaz, que no supusieron mayor peligro en la portería de los europeos.

Sin muchas llegadas en las áreas, los franceses pisaron el acelerador y abrieron el marcador al 29 en una jugada en la que Doué recibió en el borde del área y sacó un remate que se desvió en el lateral Daniel Muñoz para meterse en el fondo de la portería de Álvaro Montero.

Los colombianos quedaron paralizados con el tanto rival y eso lo aprovecharon los europeos, que ampliaron la ventaja al 41 en una gran jugada en la que el lateral Pierre Kalulu se proyectó y se juntó con Akliouche, que mandó un centro para que Thuram, anticipando a Muñoz, cabeceara y celebrara el 0-2.

La única oportunidad clara de los suramericanos llegó tras la anotación rival, en una jugada rocosa en la que James habilitó con un taconazo a Muñoz, quien con un toque desvió el balón y casi lo manda al fondo.

El 0-3 llegó al 55 cuando en una mala salida del central Juan David Cabal, Warren Zaire-Emery recuperó el balón y se lo pasó a Thuram, que habilitó a Doué para que venciera en el mano a mano a Montero.

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, sacó de la cancha a James, Díaz y Mojica, y dio ingreso a Campaz, Juan Fernando Quintero y Déiver Machado, quienes le cambiaron la cara a su equipo.

Su ingreso provocó el 1-3 al 77 en una jugada empezada por Quintero y en la que, tras un rebote, Jefferson Lerma recibió y habilitó a Campaz, que sacó un remate cruzado imposible de atajar para Samba.

Tras esa jugada, los suramericanos siguieron atacando e incluso Quintero casi anota un gol olímpico al 83, pero al final eso no pasó y Colombia perdió ante una selección francesa que terminó en la cancha con figuras como Michael Olise y Kylian Mbappé, a quien incluso le anularon un gol por fuera de lugar en la última jugada.

- Ficha técnica:

1. Colombia: Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Juan David Cabal, Johan Mojica (m.63, Deiver Machado); Jefferson Lerma, Richard Ríos (m.46, Gustavo Puerta), Jhon Arias (m.46, Carlos Andrés Gómez), James Rodríguez (m.63, Juan Fernando Quintero); Luis Díaz (m.63, Jaminton Campaz) y Luis Suárez (m.46, Jhon Córdoba).

Seleccionador: Néstor Lorenzo.

3. Francia: Bryce Samba; Pierre Kalulu, Maxence Lacroix, Lucas Hernández, Lucas Digne; Warren Zaire-Emery (m.64, Eduardo Camavinga), N'golo Kanté, Rayan Cherki (m.80, Michael Olise); Maghnes Akliouche (m.64, Randal Kolo Muani), Désiré Doué (m.64, Hugo Ekitike) y Marcus Thuram (m.80, Kylian Mbappé).

Entrenador: Didier Deschamps.

Goles: 0-1, m.29: Désiré Doué. 0-2, m.41: Marcus Thuram. 0-3, m.55: Desiré Doué. 1-3, m.77: Jaminton Campaz.

Árbitro: el estadounidense Víctor Rivas. Amonestó a Marcus Thuram, Désiré Doué, Gustavo Puerta y Eduardo Camavinga.

Incidencias: partido amistoso preparatorio para el Mundial 2026 jugado en el Northwest Stadium, de Maryland, en cercanías de Washington.