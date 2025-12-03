Rely Maradiaga revela la visión que tenía Orinson Amaya: "No sé si él lo presentía"

A pesar de no ser amigos cercanos antes, en los últimos meses compartieron muchas conversaciones, y él destacaba el amor incondicional de Orinson por Marathón, quien no solo quería devolverle su grandeza, sino también transformarlo en un referente del fútbol centroamericano.

San Pedro Sula, Honduras. - Rely Maradiaga compartió lo profundo de su relación con Orinson Amaya , destacando su gran visión para Marathón y el compromiso con el proyecto del documental. Rely recordó cómo Orinson, más allá de ser un empresario y dirigente, era un hombre humilde que siempre estaba pendiente de cada detalle del proyecto, buscando engrandecer la historia del club.

Con el fallecimiento de Orinson , Rely expresó lo difícil que fue perder a alguien tan especial. Para él, Orinson será recordado como una persona inolvidable, no solo por lo que hizo por Marathón, sino por su humanidad y cercanía con la gente. Rely habló de cómo la estructura del documental se mantendrá, respetando la visión de Orinson de poner a Marathón como protagonista absoluto.

Rely Maradiaga, duro golpe por la muerte de Orinson Amaya Dice una frase que no son buenas tardes, son solamente tardes. Es una tarde gris, es una tarde difícil. Se ha ido un buen hombre, ¿sabes? Más allá de un buen empresario, más allá de un buen dirigente, más allá de un buen maratonista, más allá de un buen esposo, se ha ido una buena persona. Y cuando una buena persona se va, hermano, eso pesa, eso duele. Yo no puedo decir que era de los amigos cercanos de Orinson, eso sería una mentira, pero sí puedo decirte algo.

El proyecto será entregado a la directiva del club el 18 de diciembre, y Rely está convencido de que se respetará la idea de una gala especial que permita a los aficionados revivir la historia de su equipo. A pesar del dolor por la partida de Orinson, Rely ve este documental como un homenaje a su legado, y un recordatorio de su dedicación y amor por el club.

Hoy hablábamos con alguien de Luma de cómo lo vamos a titular a él. O sea, ¿cuál será su papel? Yo creo que tendría el título de productor ejecutivo, o sea, el verdadero jefe de este asunto, porque estaba en todo, preguntaba de todo. Preguntaba, "¿A qué hora se va a entrevistar a este?", "No vayamos a dejar por fuera al otro", "Ya se va a hacer esta toma, ¿cómo va con esto?" Y te voy a contar algo. Yo no sé si él lo presentía, yo no sé si él presentía algo.

Compartí en los últimos cuatro meses quizá más que con cualquier persona de mi familia. Tuve pláticas con él más allá del documental y una de las cosas que él siempre repetía es que él defendía a Marathón . Y él estaba encima de este documental y de este video cuidando que cada detalle del documental fuese para engrandecer a Marathón y que Marathón se presentara como lo que es, un equipo grande del fútbol hondureño. Orinson tenía una visión y es cambiar eso de que los maratonistas son sufridos. Él quería cambiar y reafirmar a Maratón como un equipo grande del fútbol hondureño. Esa era su visión y ojalá que aquellos que vengan la tomen, la adopten y la hagan realidad.

El viernes, él habla conmigo por teléfono y él me pide que le dé un adelanto. O sea, él me pide viajar a Luma y ver un adelanto, ver cómo iba. Y yo le dije, "Presidente, espero que el 18 de diciembre usted vea algo completo". No se lo permití yo, sino que queríamos conservarlo para el 18 de diciembre que él viera algo completo. Y al final no se dio. Por fortuna, él sí vio el tráiler, el avance, lo que se presentó en la cena de gala. Él sabía que el documental de Marathón iba a quedar como él quería que quedara.

Mencionaste la fecha de arranque y eso se trastoca por completo para ahora darle un mejor homenaje para todo lo que tal vez Orinson Amaya se merece

El 18 de diciembre asumimos una responsabilidad y, en el nombre de Dios, el 18 de diciembre Marathón tendrá su documental. Se le entregará a la directiva que venga a Marathón y ya será la directiva de Marathón quien decidirá qué hará con él. Recordemos cómo es el asunto.

No lo mando yo al cine, no lo mando yo a la televisión. Yo le entrego a Marathón un producto y es Marathón finalmente quien decide cómo se va a exhibir. Yo creo que se va a respetar la visión que él tenía. Él tenía la visión de una noche de gala en la cual todos hiciéramos fila en un cine y fuésemos de traje, y la gente de Marathón pagara una entrada para ver el documental de la historia de su equipo. Yo sé que la gente que venga en Marathón asumirá esa visión y la volverá realidad. No tengo duda de que Maratón va a poner esto en grande como Orison lo quería.

Rely, ¿qué es lo que más te acuerdas que Orinson te mencionaba? ¿Una anécdota que puedas mencionarnos?

Fíjate que una de las cosas que yo más recuerdo de él es lo que él nos contó cuando Marathón quedó eliminado ante Victoria, creo que fue el torneo pasado, antepasado. Marathón quedó eliminado ante Victoria y él sintió mucho el pesar, y él decidió renunciar ese día a Marathón. Decidió que su tiempo en Marathón había terminado. Se tomó un momento. El momento, él fue solo a la sede. Fue un domingo.

Dice que Marathón quedó eliminado el sábado y él va el domingo. Y él va a la sede. Ya el domingo la sede estaba sola, los portones abiertos, cualquiera se podía meter, cualquiera se podía llevar algo. Y él sintió allí, "Yo tengo la responsabilidad de seguir". No puedo dejar a este equipo ahora porque este equipo aún tiene para crecer. Y lo otro, el gran proyecto que él tenía. El proyecto de un complejo habitacional donde niños y jóvenes de escasos recursos de Honduras, pero con talento para jugar al fútbol, fueran formados. Esa era la visión de Orinson. Yo sé que en el corazón de él estaba revertir la historia de Marathón. Eso es lo que él quería. Él quería convertir a Marathón en el referente del fútbol de Centroamérica.

¿Cómo vamos a recordar a Orinson, Rely?

Esencialmente como una buena persona. Y las buenas personas son inolvidables. Solo muere aquel que se olvida. Y Orinson Amaya será inolvidable en la historia. No solo de Marathón, sino del fútbol hondureño.

Los aficionados sabemos el toque que tienes. Lo mencionabas, es el mejor proyecto de tu carrera. Esperamos que venga mucho más. ¿Este sería tu primer proyecto en el cine?

Sí, sería la primera vez en el cine. Y por eso se está cuidando cada detalle. Por eso cada toma está planificada. Pero sobre todo estamos disfrutando este proceso. Como Luma Producciones, la estamos pasando bien, hasta ayer. Hasta ayer te cambia un poco el sentido, ¿no? Porque el documental va a tener un momento de quiebre. Y es el momento cuando tengamos que tocar este tema.Si te soy muy sincero, la estructura del documental no se afecta, porque el propio Orinson quería ser lo último que saliera. Era tanta su humildad. Era tanto el querer poner a Marathón como primero, que él casi no quería salir en el documental. Es que hay que entender la grandeza y la humildad de este hombre. Que él quería que el documental fuese sobre Marathón. Y que fuese sobre Maratón totalmente.

Si Orinson pudiera haberse borrado a él para poner a una leyenda entrevistada, lo hubiese hecho sin ningún problema. Entonces, la estructura no cambia. Pero sí, habrá un sentido homenaje. Queremos hacer hoy algunas entrevistas, algunas tomas con muchísimo respeto, sin invadir el dolor de la familia. Pero sí, yo creo que en el documental no se puede obviar al presidente, que rescató a Marathón, que lo volvió a poner entre los grandes de Honduras, y que creo fue al cielo a decirle personalmente a Dios sobre la décima para el verde. Para finalizar todo el centenario. Su lema fue, "La vida por estos colores". Y hoy vemos el ataúd más verde que nunca.

Sí, y sobre todo las expresiones. Te conmueve ver gente humilde en los alrededores. Sabemos que Orinson era un empresario, pero nunca se olvidó del mercado. Nunca se olvidó de la gente de a pie. Nunca se olvidó del contacto con la gente. No era un presidente de palco. Era un presidente de grada. Él era un presidente que de verdad quería sentir a la gente. Y eso implicaba muchas cosas. Implicaba también que el aficionado le reclamaba a la cara. En Marathón el aficionado no gritaba hacia el palco. En Marathón el aficionado tenía al presidente a la par, como uno de ellos. Y esa es la diferencia. Y ese es el ejemplo que Orinson ha marcado y ha dejado para la eternidad.