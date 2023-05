“Nos tocó botar el portón para tomar aire”: cuenta sobreviviente de estampida en el Cuscatlán

“A mí me tocó levantar a una señora que la estaban aplastando y esa señora se me ha quedado en la cancha, yo tenia abrazada a su hija y allá está la señora muerta”, declaró la acongojada señora al medio salvadoreño La Prensa Gráfica.

“No nos han dejado entrar y había un gran número de aficionados. Ellos quieren afición y aquí estábamos, nosotros respondimos. Nos cerraron las puertas, había niños y terceros de edad. Nos tocó botar el portón literalmente para tomar aire, había un montón de gente aglomerada y nos estábamos ahogando”, recordó.

Argueta asegura que ellos le pidieron a los agentes policiales que suspendieran el partido, pero ellos hicieron caso omiso a la petición de los aficionados.

“Yo vine con 20 personas y si me pregunta yo no sé donde están y no me contestan tampoco. Hacemos un llamado a que organicen bien, que pongan cartas en el asunto, hay gente muerta”, agregó