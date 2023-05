Suman 12 muertos tras estampida en el estadio Cuscatlán de El Salvador

“Me cayeron un gran montón de gente encima, no podía ni respirar, me estaban ahogando”, contó Guzmán a la AFP la madrugada de este domingo cuando salía del hospital.

Cuando estaba frente al portón narró que “la gente me empujaba para meterse (al estadio), ya no me dieron chance de retroceder, cuando vine a ver entré en crisis, tenía mucha gente encima. Me desmayé, cuando vine a despertar estaba en el hospital”.

Con un vendaje en la rodilla izquierda Sandra salió caminando con dificultad del hospital acompañada de su amigo Javier Ramírez, de 31 años, ambos confiesan que “primera y última vez” que les pasa un percance porque no volverán al estadio.