  1. Inicio
  2. · Deportes

Real Madrid ante curioso rival y Barcelona vs PSG: Jornada 2 en la Champions League 2025

Regresa la actividad en la fase de liga de la Champions League 2025; hora y partidos de la segunda jornada

  • 29 de septiembre de 2025 a las 14:59
Real Madrid ante curioso rival y Barcelona vs PSG: Jornada 2 en la Champions League 2025

Equipos como Real Madrid, Atlético de Madrid, Chelsea, Inter de Milán, Liverpool y Bayern Múnich serán los encargados de abrir la jornada.

 Foto: Cortesía.

Madrid, España.- La UEFA Champions League, el torneo de clubes más importante del fútbol de Europa, se reanuda esta semana con una serie de partidos fascinantes en la Jornada 2.

Equipos como Real Madrid, Atlético de Madrid, Chelsea, Inter de Milán, Liverpool y Bayern Múnich serán los encargados de abrir la jornada, disputando sus compromisos este martes.

Barcelona confirma fichaje de jugador y lo amarra hasta el año 2029: "Es el más especial"

Un dato especial es el largo viaje del Real Madrid a Kazajistán, donde enfrentará al Kairat Almaty, club debutante en la Champions. Los merengues llegan golpeados tras perder 5-2 contra el Atlético en el derbi madrileño, por lo que buscarán recuperar confianza en un partido que también representa un reto logístico importante por la distancia y el desgaste.

Es importante resaltar que el partido del conjunto madridista de este martes 30 de septiembre estará comenzando a las 10:45AM, horario de Honduras.

Por su parte, el bloque del miércoles tendrá a Manchester City, Arsenal, Borussia Dortmund, Napoli, Barcelona y Juventus como protagonistas.

El duelo más atractivo será el Barcelona vs PSG en el Estadi Olímpic Lluís Companys, casa provisional de los culés durante la remodelación del Spotify Camp Nou.

Balón de Oro 2025: así fueron los resultados de las votaciones

PARTIDOS DE LA JORNADA 2

Martes 30 de septiembre

Kairat vs Real Madrid a las 10:45 A.M.

Atalanta vs Club Brujas 10:45 A.M.

Olympique Marsella vs Ajax a la 1 de la tarde.

Inter vs Slavia Praga a la 1 de la tarde.

Chelsea vs Benfica a la 1 de la tarde.

Galatasaray vs Liverpool a la 1 de la tarde.

Pafos vs Bayern Múnich a la 1 de la tarde.

Bodo/Glimt vs Tottenham a la 1 de la tarde.

Atlético de Madrid vs Frankfurt a la 1 de la tarde.

Miércoles 1 de octubre

Qarabag vs FC Copenhague a las 10:45 A.M.

Union Saint-Gilloise vs Newcastle a las 10:45 A.M.

Mónaco vs Manchester City a la 1 de la tarde.

Borussia Dortmund vs Athletic Club a la 1 de la tarde.

Napoli vs Sporting Lisboa a la 1 de la tarde.

Villarreal vs Juventus a la 1 de la tarde.

Arsenal vs Olympiacos a la 1 de la tarde.

FC Barcelona vs PSG a la 1 de la tarde.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias