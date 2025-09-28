Balón de Oro 2025: así fueron los resultados de las votaciones

Ousmane Dembelé y Lamine Yamal encabezaron como los finalistas en el Balón de Oro 2025. ¿Cuántos puntos obtuvieron el resto de jugadores? Descúbralo a continuación.
El atacante inglés del Bayern Múnich, Michael Olise, obtuvo cuatro puntos. Es la primera vez que figura en el listado de nominados al premio.
El alemán Florian Wirtz, quien la temporada pasada la jugó con el Bayer Leverkusen y ahora forma parte del Liverpool, obtuvo cinco puntos.
El defensa central neerlandés del Liverpool, Virgil Van Dijk, en 2019 figuró en el top 3 del Balón de Oro. Para este año quedó en el puesto 28 con siete puntos.
El pívote inglés del Arsenal, Declan Rice, entró en el listado de los 30 nominados oficiales. Obtuvo 13 puntos.
En el Balón de Oro 2023 el noruego Erling Haaland del Manchester City estuvo cerca de ganar el premio en ese año al quedarse en el segundo lugar. No obstante, para este año se quedó en el puesto 26 con 18 puntos, pues la temporada pasada para el equipo "Citizen" fue desastrosa.
El carrilero neerlandés del Inter de Milán, Denzel Dumfries, se quedó en el puesto 25 con 20 puntos a su favor.
El español Fabián Ruiz comenzó a destacar bastante por su trabajo en el mediocampo con el PSG. Obtuvo 20 punto al igual que Denzel Dumfries.
El centrocampista inglés del Real Madrid, Jude Bellingham, en el Balón de Oro de 2024 fue la sensación al quedar en tercer lugar. Sin embargo, para la edición de este año solo obtuvo 21 puntos, quedándose en el puesto 23.
Alexis Mac Allister ha seguido demostrando que es un centrocampista muy importante para el Liverpool. El futbolista argentino obtuvo 21 puntos al igual que Bellingham.
El delantero del Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, fue el máximo goleador de la Champions League de la temporada 2024/25. En la nominación del Balón de Oro, obtuvo 25 puntos.
Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, se quedó muy abajo comparado a lo que se esperaba a mitad de la temporada, cuando el club tenía la posibilidad de ganar el triplete. En los resultados del Balón de Oro 2025 obtuvo 37 puntos.
El centrocampista portugués João Neves (izquierda) ha sido una de las mejores inversiones del PSG. En el Balón de Oro 2025 obtuvo 40 puntos.
El escocés Scott McTominay salió del Manchester United para aventurarse a la Serie A con el Nápoli, donde pudo demostrar sus grandes cualidades ofensivas en comparación a cuando estaba en el club inglés. En el Balón de Oro 2025 obtuvo 45 puntos.
A pesar de sus años, el delantero polaco Robert Lewandowski sigue marcando goles para consolidarse como uno de los máximos artilleros europeos. Obtuvo 49 puntos.
Vinicius Jr no tuvo su mejor temporada comparado a la campaña 2023/2024 en la que quedó como segundo lugar en el Balón de Oro 2024. Obtuvo 51 puntos en la edición de este año, situándose en el puesto 16.
El delantero sueco Viktor Gyökeres sorprendió por marcar más de 60 goles con el Sporting de Lisboa, razón por la que el Arsenal lo fichó para esta temporada. Obtuvo 56 puntos entre los nominados al Balón de Oro 2025.
El francés Désiré Doué mostró en la recién temporada 2024/2025 ser uno de los jugadores jóvenes más prometedores por su papel destacado en el PSG. Obtuvo 74 puntos en el Balón de Oro 2025.
El inglés Harry Kane sigue siendo uno de los máximos goleadores en las grandes ligas de Europa, siendo fundamental para el Bayern Múnich en la Bundesliga alemana. Obtuvo 112 puntos en el Balón de Oro 2025.
El georgiano Kvicha Kvaratskhelia fue pieza clave para el PSG dirigido por Luis Enrique para la conquista del triplete. El atacante obtuvo 123 puntos en el Balón de Oro 2025.
El mediocampista español Pedri González se sigue destacando por su magia en la cancha con el Barcelona. En el Balón de Oro 2025 se quedó en el onceavo puesto con 124 puntos.
El lateral izquierdo del PSG, Nuno Mendes, se ha consolidado como uno de los mejores en su posición por su versatilidad en ataque y defensa. El portugués obtuvo 171 puntos.
El arquero italiano del PSG, Gianluigi Donnarumma, se llevó el trofeo Lev Yashin al ser el mejor portero de la temporada. Fue el único guardameta nominado al Balón de Oro 2025, obteniendo 172 puntos.
El inglés Cole Palmer en cuestión de dos años se ha convertido en una de las mejores piezas que tiene el Chelsea. El mediocampista obtuvo 211 puntos en el Balón de Oro 2025. Entre sus logros colectivos, destaca la UEFA Conference League y la conquista del Mundial de Clubes 2025 ante el PSG.
Kylian Mbappé fue mejorando su ritmo con el Real Madrid a mitad de la temporada, siendo el máximo goleador de LaLiga y ganando la Bota de Oro. En el Balón de Oro 2025 obtuvo 378 puntos, situándose en el séptimo puesto.
El marroquí Achraf Hakimi en la actualidad es considerado por muchos como el mejor lateral derecho por su equilibrio en ataque y defensa. Se quedó en el sexto lugar del Balón de Oro 2025 con 484 puntos.
El brasileño Raphinha tuvo extraordinaria temporada con el Barcelona bajo la dirección de Hansi Flick. Raphinha finalizó en quinto en el Balón de Oro de este año con 620 puntos.
El egipcio Mohamed Salah rompió un gran récord en la temporada 2024/25 con el Liverpool al entrar en la lista de los diez máximos goleadores de la Premier League. Obtuvo 657 puntos en el Balón de Oro 2025.
Vítor Ferreira, más conocido como Vitinha, fue uno de los jugadores claves del PSG para su conquista del triplete. El centrocamista portugués finalizó tercero en el Balón de Oro 2025 con 703 puntos.
Lamine Yamal volvió a conquistar el trofeo Kopa de France Football en la ceremonia del Balón de Oro 2025, pero no pudo ganar del premio mayor al quedar en segundo lugar con 1,059 puntos.
Ousmane Dembelé se llevó el Balón de Oro de este año, siendo el octavo francés en la historia en conquistar el trofeo. Obtuvo 1,380 puntos.