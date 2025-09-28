  1. Inicio
Balón de Oro 2025: así fueron los resultados de las votaciones

  • 28 de septiembre de 2025 a las 17:30
Balón de Oro 2025: así fueron los resultados de las votaciones
1 de 31

Ousmane Dembelé y Lamine Yamal encabezaron como los finalistas en el Balón de Oro 2025. ¿Cuántos puntos obtuvieron el resto de jugadores? Descúbralo a continuación.

 Foto: EFE
Balón de Oro 2025: así fueron los resultados de las votaciones
2 de 31

El atacante inglés del Bayern Múnich, Michael Olise, obtuvo cuatro puntos. Es la primera vez que figura en el listado de nominados al premio.

 Foto: EFE
Balón de Oro 2025: así fueron los resultados de las votaciones
3 de 31

El alemán Florian Wirtz, quien la temporada pasada la jugó con el Bayer Leverkusen y ahora forma parte del Liverpool, obtuvo cinco puntos.

 Foto: EFE
Balón de Oro 2025: así fueron los resultados de las votaciones
4 de 31

El defensa central neerlandés del Liverpool, Virgil Van Dijk, en 2019 figuró en el top 3 del Balón de Oro. Para este año quedó en el puesto 28 con siete puntos.

 Foto: EFE
Balón de Oro 2025: así fueron los resultados de las votaciones
5 de 31

El pívote inglés del Arsenal, Declan Rice, entró en el listado de los 30 nominados oficiales. Obtuvo 13 puntos.

 Foto: EFE
Balón de Oro 2025: así fueron los resultados de las votaciones
6 de 31

En el Balón de Oro 2023 el noruego Erling Haaland del Manchester City estuvo cerca de ganar el premio en ese año al quedarse en el segundo lugar. No obstante, para este año se quedó en el puesto 26 con 18 puntos, pues la temporada pasada para el equipo "Citizen" fue desastrosa.

 Foto: EFE
Balón de Oro 2025: así fueron los resultados de las votaciones
7 de 31

El carrilero neerlandés del Inter de Milán, Denzel Dumfries, se quedó en el puesto 25 con 20 puntos a su favor.

 Foto: EFE
Balón de Oro 2025: así fueron los resultados de las votaciones
8 de 31

El español Fabián Ruiz comenzó a destacar bastante por su trabajo en el mediocampo con el PSG. Obtuvo 20 punto al igual que Denzel Dumfries.

 Foto: EFE
Balón de Oro 2025: así fueron los resultados de las votaciones
9 de 31

El centrocampista inglés del Real Madrid, Jude Bellingham, en el Balón de Oro de 2024 fue la sensación al quedar en tercer lugar. Sin embargo, para la edición de este año solo obtuvo 21 puntos, quedándose en el puesto 23.

 Foto: EFE
Balón de Oro 2025: así fueron los resultados de las votaciones
10 de 31

Alexis Mac Allister ha seguido demostrando que es un centrocampista muy importante para el Liverpool. El futbolista argentino obtuvo 21 puntos al igual que Bellingham.

 Foto: EFE
Balón de Oro 2025: así fueron los resultados de las votaciones
11 de 31

El delantero del Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, fue el máximo goleador de la Champions League de la temporada 2024/25. En la nominación del Balón de Oro, obtuvo 25 puntos.

 Foto: EFE
Balón de Oro 2025: así fueron los resultados de las votaciones
12 de 31

Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, se quedó muy abajo comparado a lo que se esperaba a mitad de la temporada, cuando el club tenía la posibilidad de ganar el triplete. En los resultados del Balón de Oro 2025 obtuvo 37 puntos.

 Foto: EFE
Balón de Oro 2025: así fueron los resultados de las votaciones
13 de 31

El centrocampista portugués João Neves (izquierda) ha sido una de las mejores inversiones del PSG. En el Balón de Oro 2025 obtuvo 40 puntos.

 Foto: EFE
Balón de Oro 2025: así fueron los resultados de las votaciones
14 de 31

El escocés Scott McTominay salió del Manchester United para aventurarse a la Serie A con el Nápoli, donde pudo demostrar sus grandes cualidades ofensivas en comparación a cuando estaba en el club inglés. En el Balón de Oro 2025 obtuvo 45 puntos.

 Foto: EFE
Balón de Oro 2025: así fueron los resultados de las votaciones
15 de 31

A pesar de sus años, el delantero polaco Robert Lewandowski sigue marcando goles para consolidarse como uno de los máximos artilleros europeos. Obtuvo 49 puntos.

 Foto: EFE
Balón de Oro 2025: así fueron los resultados de las votaciones
16 de 31

Vinicius Jr no tuvo su mejor temporada comparado a la campaña 2023/2024 en la que quedó como segundo lugar en el Balón de Oro 2024. Obtuvo 51 puntos en la edición de este año, situándose en el puesto 16.

 Foto: EFE
Balón de Oro 2025: así fueron los resultados de las votaciones
17 de 31

El delantero sueco Viktor Gyökeres sorprendió por marcar más de 60 goles con el Sporting de Lisboa, razón por la que el Arsenal lo fichó para esta temporada. Obtuvo 56 puntos entre los nominados al Balón de Oro 2025.

 Angelo Avila
Balón de Oro 2025: así fueron los resultados de las votaciones
18 de 31

El francés Désiré Doué mostró en la recién temporada 2024/2025 ser uno de los jugadores jóvenes más prometedores por su papel destacado en el PSG. Obtuvo 74 puntos en el Balón de Oro 2025.

 Foto: EFE
Balón de Oro 2025: así fueron los resultados de las votaciones
19 de 31

El inglés Harry Kane sigue siendo uno de los máximos goleadores en las grandes ligas de Europa, siendo fundamental para el Bayern Múnich en la Bundesliga alemana. Obtuvo 112 puntos en el Balón de Oro 2025.

 Foto: EFE
Balón de Oro 2025: así fueron los resultados de las votaciones
20 de 31

El georgiano Kvicha Kvaratskhelia fue pieza clave para el PSG dirigido por Luis Enrique para la conquista del triplete. El atacante obtuvo 123 puntos en el Balón de Oro 2025.

 Foto: EFE
Balón de Oro 2025: así fueron los resultados de las votaciones
21 de 31

El mediocampista español Pedri González se sigue destacando por su magia en la cancha con el Barcelona. En el Balón de Oro 2025 se quedó en el onceavo puesto con 124 puntos.

 Foto: EFE
Balón de Oro 2025: así fueron los resultados de las votaciones
22 de 31

El lateral izquierdo del PSG, Nuno Mendes, se ha consolidado como uno de los mejores en su posición por su versatilidad en ataque y defensa. El portugués obtuvo 171 puntos.

 Foto: EFE
Balón de Oro 2025: así fueron los resultados de las votaciones
23 de 31

El arquero italiano del PSG, Gianluigi Donnarumma, se llevó el trofeo Lev Yashin al ser el mejor portero de la temporada. Fue el único guardameta nominado al Balón de Oro 2025, obteniendo 172 puntos.

 Foto: EFE
Balón de Oro 2025: así fueron los resultados de las votaciones
24 de 31

El inglés Cole Palmer en cuestión de dos años se ha convertido en una de las mejores piezas que tiene el Chelsea. El mediocampista obtuvo 211 puntos en el Balón de Oro 2025. Entre sus logros colectivos, destaca la UEFA Conference League y la conquista del Mundial de Clubes 2025 ante el PSG.

 Foto: EFE
Balón de Oro 2025: así fueron los resultados de las votaciones
25 de 31

Kylian Mbappé fue mejorando su ritmo con el Real Madrid a mitad de la temporada, siendo el máximo goleador de LaLiga y ganando la Bota de Oro. En el Balón de Oro 2025 obtuvo 378 puntos, situándose en el séptimo puesto.

 Foto: EFE
Balón de Oro 2025: así fueron los resultados de las votaciones
26 de 31

El marroquí Achraf Hakimi en la actualidad es considerado por muchos como el mejor lateral derecho por su equilibrio en ataque y defensa. Se quedó en el sexto lugar del Balón de Oro 2025 con 484 puntos.

 Foto: EFE
Balón de Oro 2025: así fueron los resultados de las votaciones
27 de 31

El brasileño Raphinha tuvo extraordinaria temporada con el Barcelona bajo la dirección de Hansi Flick. Raphinha finalizó en quinto en el Balón de Oro de este año con 620 puntos.

 Foto: EFE
Balón de Oro 2025: así fueron los resultados de las votaciones
28 de 31

El egipcio Mohamed Salah rompió un gran récord en la temporada 2024/25 con el Liverpool al entrar en la lista de los diez máximos goleadores de la Premier League. Obtuvo 657 puntos en el Balón de Oro 2025.

 Foto: EFE
Balón de Oro 2025: así fueron los resultados de las votaciones
29 de 31

Vítor Ferreira, más conocido como Vitinha, fue uno de los jugadores claves del PSG para su conquista del triplete. El centrocamista portugués finalizó tercero en el Balón de Oro 2025 con 703 puntos.

 Foto: EFE
Balón de Oro 2025: así fueron los resultados de las votaciones
30 de 31

Lamine Yamal volvió a conquistar el trofeo Kopa de France Football en la ceremonia del Balón de Oro 2025, pero no pudo ganar del premio mayor al quedar en segundo lugar con 1,059 puntos.

 Foto: EFE
Balón de Oro 2025: así fueron los resultados de las votaciones
31 de 31

Ousmane Dembelé se llevó el Balón de Oro de este año, siendo el octavo francés en la historia en conquistar el trofeo. Obtuvo 1,380 puntos.

 Foto: EFE
