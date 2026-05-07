Real Madrid abre expediente contra Tchouaméni y Valverde tras pelea

Madrid, España.- El Real Madrid informó de la apertura de expedientes disciplinarios a los futbolistas Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni después del incidente ocurrido entre ambos jugadores durante y después del entrenamiento de este jueves.
En un breve comunicado oficial, el club blanco señaló que “tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo” ha decidido iniciar “sendos expedientes disciplinarios” a ambos jugadores.
"El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes", añadió.
De igual manera, el club de la capital española dio a conocer el parte médico de Fede Valverde, quien sufrió un traumatismo craneoencefálico. El vharrúa se encuentra estable después de que se reportara que perdió el conocimiento y deberá de guardar reposo durante 14 días.
El incidente, considerado como "el más grave jamás vivido en Valdebebas", ha supuesto una nueva brecha dentro del vestuario del Real Madrid, cada vez más dividido en el cierre de una temporada para el olvido.
Mientras el club define su futuro para el siguiente curso, Florentino Pérez tendrá muchos problemas a la hora de confeccionar la plantilla debido a la mala relación que existe entre varios de los jugadores que actualmente militan en el club blanco.