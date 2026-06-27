Real España rompe el mercado: Se confirma el fichaje de joyita que buscaban Olimpia y Motagua

El zaguero, de 19 años de edad, se suma al proyecto encabezado por el técnico costarricense Jeaustin Campos , que busca conformar un plantel competitivo para pelear por el título de la Liga Nacional .

San Pedro Sula, Honduras.- Real España sigue reforzando su plantilla de cara al torneo Apertura 2026 y confirmó la llegada del defensor hondureño Jeffry Ronaldo Ramos , quien estampó su firma por las próximas dos temporadas con el conjunto aurinegro.

Con su incorporación, Ramos se convierte en el segundo fichaje de la Máquina para el nuevo campeonato, siguiendo los pasos del también defensor Marcelo Pereira. La directiva españolista continúa fortaleciendo la zona baja del equipo con futbolistas de experiencia en el balompié nacional.

El defensor llega en condición de agente libre luego de finalizar su vínculo con Real Sociedad de Tocoa, institución con la que no alcanzó un acuerdo para renovar su contrato. Tras quedar disponible en el mercado, el club sampedrano aceleró las negociaciones para asegurar sus servicios.

EL HERALDO conoció que Jeffry Ronaldo Ramos ya tuvo su primer contacto con sus nuevos compañeros y completó su primera sesión de entrenamiento bajo las órdenes de Jeaustin Campos. El cuerpo técnico comenzó de inmediato su proceso de adaptación con el objetivo de integrarlo cuanto antes al funcionamiento del equipo.