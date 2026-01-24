Real España le "roba" jugador a Motagua y confirma su nuevo fichaje para el Clausura 2026

San Pedro Sula, Honduras.- ¡Primicia! EL HERALDO conoció que Real España fichó a Enrique Vázquez como nuevo refuerzo para el torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras. El futbolista llega para fortalecer el costado izquierdo del equipo aurinegro, una zona que quedó vacante tras la baja de Darlin Mencía, y será una de las piezas que el club incorporará para encarar el nuevo certamen. Vázquez se suma a la Máquina con el objetivo de aportar equilibrio, recorrido y solidez defensiva por la banda izquierda. Su llegada responde a una necesidad puntual del cuerpo técnico, que buscaba un jugador capaz de cumplir tanto en fase defensiva como ofensiva, brindando alternativas en ese sector del campo.

El nuevo refuerzo de Real España firmará un contrato por un año, compromiso que lo vincula con el club durante toda la temporada. La dirigencia confía en que su adaptación sea rápida y que pueda integrarse sin inconvenientes a la idea de juego del equipo desde las primeras jornadas del Clausura.

Con esta incorporación, el conjunto sampedrano continúa reforzando su plantel de cara al torneo, en el que buscará ser protagonista. Enrique Vázquez se unirá a una lista de altas que refleja la ambición del club por competir al más alto nivel y pelear por los primeros puestos. Cabe destacar que en algún momento Motagua buscó su ficha.