Regresa la acción: Así se jugará la jornada 1 del torneo Clausura de Liga Nacional de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- ¡Se acabó la espera! Este sábado 24 de enero regresa la emoción del fútbol de la primera división de la Liga Nacional de Honduras, a menos de un mes de que Olimpia se coronara campeón del torneo Apertura 2025. Los albos superaron a Marathón en la gran final y levantaron su título número 40 en la historia del balompié catracho. Sin embargo, no hay tiempo que perder, ya que el torneo clausura deberá termina antes del arranque del Mundial 2026.

El telón del campeonato se abrirá este sábado con el duelo entre Juticalpa FC y CD Choloma, que se enfrentarán a partir de las 5:15 de la tarde en el estadio Óscar Peralta. Más tarde, a las 7:30 de la noche, Real España, dirigido por Jeaustin Campos, recibirá a Olancho FC en el histórico estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. La jornada continuará el domingo con tres compromisos. Platense será anfitrión de Victoria a las 3:00 PM también en el estadio Francisco Morazán, mientras que UPNFM se medirá al subcampeón Marathón a las 5:15 de la tarde en el estadio Emilio Williams de Choluteca. El campeón Olimpia será el encargado de cerrar la primera jornada del Clausura cuando reciba a Génesis PN en el estadio Nacional Chelato Uclés a partir de las 7:30 de la noche. Motagua será el equipo que descansará en esta fecha inaugural.

Formato del torneo

Para este campeonato se mantendrá el formato de dos vueltas en la fase regular, seguido por la etapa de triangulares, tal como se disputó en el Apertura 2025.

Clasificarán a la liguilla los equipos ubicados del primer al sexto lugar, aunque la Liga Nacional aún debe definir el formato exacto de esa fase final.

Tabla acumulada