Fichajes: Se va de Motagua y Marathón lo quiere; Auzmendi a Boca Juniors y actualidad de Olimpia

Jugadores se van de equipos grandes y legionarios cambian de club. Estos son los últimos movimientos en el mercado de fichajes en Honduras.
Rogers Espinoza - El Sporting Kansas City anunció al hondureño como parte del cuerpo técnico de cara a la nueva temporada en la MLS.
Maicol Cabrera - El exjugador de Motagua llegó a El Salvador y en las próximas horas será anunciado oficialmente como nuevo fichaje del CD Águila.
Miguel Rodríguez - El portero de la Selección de Nicaragua que fue verdugo de Honduras en la eliminatoria al Mundial 2026, fue anunciado como fichaje del Independiente de Siguatepeque de la Segunda División.
Erick "Yio" Puerto - Christian Andrés, presidente del Platense, puso fin a las especulaciones sobre el futuro inmediato del goleador emergente de la Liga Nacional, y confirmó que el atacante continuará en el club para disputar el torneo Clausura 2026, salvo un giro inesperado.
Robel Bernárdez - El defensor de 29 años deja las filas del Vida para convertirse en nuevo fichaje del Platense de Puerto Cortés.
Solani Solano - El atacante salió de Olimpia hace unas semanas y este jueves apareció entrenando con el Platense. En las próximas horas se estaría definiendo su futuro.
Mario Martínez - "MM10" sorprende en el mercado de fichajes. El mediocampista, que salió del CD Choloma, apareció entrenando con el equipo FC Leones de la Segunda División de Honduras.
Rolando Blackburn - Aunque todavía no llega a un acuerdo económico con el CD Victoria, el delantero panameño está cerca de volver a La Ceiba, donde jugó en 2024.
Esaú Flores - Victoria anunció la llegada del portero hondureño, quien jugó la temporada pasada con el Génesis PN.
Michael Perelló - El portero hondureño fue renovado por el CD Victoria para la temporada 2026.
Onan Rodríguez - A una semana de su fichaje, el exportero del Real España ya tiene número en el Olimpia. El guardameta merengue usará el dorsal 14, el cual fue usado antes Andy Nájar en el León.
Héctor Vargas - FC Leones confirmó la salida de Héctor Vargas como entrenador del equipo de Segunda División.
Marlon Peña - En el lugar de Vargas llega el técnico catracho que buscará ascender a primera división con FC Leones.
El Club Deportivo Choloma confirmó a todo su cuerpo técnico para la temporada 2026, con Carlos Padilla a la cabeza.
Hermes Castillo - El Club Deportivo Choloma anunció este miércoles el fichaje del veloz lateral izquierdo, que llega procedente del Juticalpa FC.
Jonathan Rougier - El argentino ya fue anunciado como nuevo portero del Marathón. El exMotagua, firmó contrato por un año con el subcampeón nacional.
Marathón trabaja el incorporar un mediocampista para cerrar filas de cara al arranque del torneo Clausura 2026 en Liga Nacional.
Romell Quioto - El atacante catracho fue presentado por su nuevo equipo, el Al-Faisaly de la Segunda División de Arabia Saudita tras poner fin a su etapa en el Al-Najma del mismo país.
Edwin Munguía - Llega al Estrella Roja de Danlí de la Liga de Ascenso de Honduras. El joven delantero fue cedido por el Motagua por un año.
Kevin López - "Choloma" se olvida del Olimpia y se convierte en nuevo fichaje de los Potros del Olancho FC, según conoció EL HERALDO en exclusiva. El delantero firmará contrato por un año.
José Velásquez Colón - Es otro de los futbolistas que regresará al CD Victoria para el Torneo Clausura 2026.
Héctor 'La Perrita' Castellanos - El jugador del Génesis PN, ha despertado el interés del Marathón para refozar su medio campo de cara a la temporada 2026, según se conoció en las últimas horas. El contención también suena en Estados Unidos.
Manuel Gamboa - El defensa panameño que había sido anunciado como fichaje del Génesis PN, se va del equipo sin debutar al ejecutar su cláusula de salida sin cargo ya que recibió una oferta en Ecuador y jugará con el Mushuc Runa.
Nahuel Luna - El delantero argentino rescindió contrato con el Platense y fichó por el Estrella Roja de Danlí de la Liga de Ascenso de Honduras.
Rodrigo Auzmendi - Boca Juniors de Argentina consultó condiciones por el delantero que años atrás brilló con Motagua en la Liga Nacional de Honduras. Lo quieren para reforzar la plantilla.
Rambo de León - El exjugad9r catracho afirma que desea que la FFH le deje dirigir una Selección Sub-17 ya que su quiere poner en práctica su experiencia en Italia.