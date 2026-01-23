Agentes libres en Honduras: salió de Olimpia y busca club; ex Motagua quiere dar la sorpresa

Este sábado 24 de enero arranca el torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras y son varios los jugadores que no tienen equipo. Te mostramos los agentes libres más destacados.
Johnny Leverón - El veterano defensor se fue en pleno torneo Apertura del CD Choloma y está disponible para reforzar la zona baja de cualquier equipo de Liga Nacional.
Elmer Güity - El lateral estuvo realizando pretemporada con Motagua, pero finalmente no logró llenar el ojo del técnico Javier López.
Luis Garrido - Apenas vio acción con Juticalpa FC y finalmente quedó sin contrato. Fue mundialista en Brasil 2014.
Mario Martínez - Otro de los exmundialistas con Honduras que está sin equipo. En la última semana se le vio entrenando con FC Leones de la segunda división.
Edwin Solani - El atacante se encuentra entrenando con Platense luego de su salida del Olimpia, pero en el Tiburón aún no hay nada oficial. El jugador espera jugar en el exterior.
Héctor Castellanos - El exjugador de Motagua fue una de las bajas del Génesis PN y aún se mantiene sin equipo en la máxima categoría.
Yeison Moreno - El delantero delantero colombiano con paso por Real España, se fue y no tiene club.
Oliver Morazán - Otro de los jugadores de experiencia que no tienen casa es el volante tras su paso por Génesis PN.
Selvin "Pibe" Guevara - Dejó CD Choloma por amenazas de personas que intentaron hacerle daño, pero sigue presente su ilusión de jugar en la Liga Nacional.
Christian Altamirano - Es otro de los jugadores que tras jugar en Juticalpa está sin club.
Yasser Santos - Fue dado de baja del CD Choloma y de momento no ha encontrado equipo.
Jeison Truque - El meta colombiano salió del CD Choloma y de momento se encuentra sin equipo en la Liga Nacional de Honduras.
Humberto Acevedo -Se fue del Victoria por falta de pagos y ahora el meta colombiano está listo para ser refuerzo del algún equipo en Honduras o el extranjero.
Yeer Gutiérrez - El lateral derecho mantiene a la espera de una oferta de otro club tras su paso por Olancho FC.
Yeison Mosquera - El colombiano se mantiene como agente libre luego de su salida del CD Choloma.