Juticalpa FC vs CD Choloma EN VIVO: Hora y canal que transmite Liga Nacional en directo

San Francisco de la Paz, Honduras.- ¡Hoy vuelve a rodar el balón y sonríe el fútbol hondureño! La Liga Nacional de Honduras levanta el telón del torneo Clausura 2026 y lo hace con ilusiones renovadas, nuevas historias por contar y equipos decididos a cambiar su destino desde la primera jornada.

El encargado de abrir la acción será el duelo entre Juticalpa FC y CD Choloma, quienes se enfrentarán este sábado en el estadio Óscar Peralta, en un partido que marcará el inicio oficial del campeonato. Ambos clubes llegan con realidades distintas, pero con la misma necesidad: arrancar sumando y enviar un mensaje claro desde el comienzo.

Juticalpa afronta este Clausura con la misión de mejorar lo hecho en el torneo anterior. El conjunto dirigido por Humberto Rivera finalizó el pasado campeonato en la octava posición con 21 puntos, quedándose fuera de la pelea por los primeros lugares. Para esta nueva edición, los canecheros apuestan por mayor regularidad y solidez para meterse entre los mejores y ser protagonistas.

Por otro lado está el Choloma, que inicia una nueva etapa con la llegada de Carlos “Chato” Padilla al banquillo. El técnico toma el reto de levantar a un equipo que viene golpeado tras finalizar en el último lugar del Apertura 2025, una situación que lo mantiene comprometido en la tabla general y en la lucha por el descenso.

Para los maquileros, cada punto será vital en este Clausura 2026. El objetivo es claro: empezar a salir de la zona roja y recuperar la confianza, apoyados en un nuevo cuerpo técnico y en la urgencia de cambiar la cara mostrada en el torneo anterior.