La reacción de Diego Reyes tras anotar el gol de la salvación para Real Sociedad

"No se si estaba en el destino o la vida me tenía preparado esto de tenerme fe de que al cruzarla ese balón iba para adentro y que bonito. Como mencioné, estoy muy agradecido con Dios porque así lo soñé y estuve pensando mucho en este momento".

"Hace poco hablé con Osman y me dijo que tenía que volver para la pretemporada, pero si al final me toca quedarme en el equipo, me quedaré. Yo tengo contrato con el Olimpia, pero si puede estar lo del préstamo para quedarme aquí, lo haré".

"Desde que salí de Tegucigalpa se me dio la oportunidad de venir a jugar a Real Sociedad, y Osman Madrid me dijo que viniera a salvar a este equipo y gracias Dios lo logré con tanto esfuerzo y el de mis compañeros, ya que ellos también lucharon . y dieron lo mejor de ellos" apuntó.

"Es muy lindo haber llorado tanto, nunca había llorado tanto en mi vida, ya que gracias a Dios nunca he perdido familiares muy cercanos. Este momento no tiene explicación".

"En los títulos que gané con Olimpia así no jugué, si los disfruté mucho, este momento me costó mucho salvar esta categoría de este equipo que me dio a conocer, ya que me ha dado tanto y que amo tanto".