Edder “Camello” Delgado anuncia su retiro del fútbol

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Con cinco importantes goles en el transcurso del torneo y siendo pieza clave en la salvación de la Real Sociedad, el veterano mediocampista Edder “Camello” Delgado anunció su retiro del fútbol profesional. A sus 36 años, el mundialista con Honduras en Brasil 2014 le anunció en exclusiva a El Heraldo esta decisión instantes después de haber concretado la permanencia en la Liga Nacional en El Progreso. “Se me acabó el contrato y he decidido dejar de jugar, eso se me cruzó por la mente en todo el torneo. Sí, he decidido ya retirarme, ya le di mucho al fútbol y viceversa, y me voy contento por lo que he dado”, declaró el exjugador del Real España, Honduras Progreso y Real de Minas.

“Tengo unos proyectos en mente. Todavía el presidente (Ricardo Elencoff) no lo sabe, me quiere alargar el contrato, pero veremos qué pasa, mi decisión también depende de lo que el presidente me ofrezca, sino pues pondré un alto”, agregó el Camello a micrófonos de El Heraldo.

Una sensación diferente

En 2019, el Camello Delgado vivió una historia diferente en la misma cancha (Humberto Micheletti) donde este domingo logró la permanencia con Real Sociedad, pues fue allí donde consumió su descenso con Real de Minas, por lo que se compadece con sus colegas del Honduras Progreso. “La sensación es diferente a la vez pasada. Me pongo en los pies de los compañeros que descendieron hoy, créanme, no es fácil, pero hoy me tocó darle vuelta a la página y le doy gracias a Dios”, dijo Edder.

”La clave estuvo en creer. Después del partido de ida (1-2), estabámos convencidos que haciendo un gol podíamos hacer dos y así sucedió. Eran 180 minutos y esto no termina hasta que el árbitro pite”, agregó. ”Había quedado campeón de Liga Nacional, fui a un Mundial, pero la sensación es diferente, no había celebrado algo así como hoy. Fuimos mejor que Honduras Progreso en todo el torneo y al final se reflejó. Nunca se me cruzó por la mente volver a descender, tenía la fe que podíamos sacarlo adelante”, declaró el oriundo de San Manuel. Es así como Edder Delgado colgará los botines tras 505 partidos disputados en Liga Nacional, quedándose a solo seis encuentros de igualar la marca absoluta de Leonardo Isaula como el jugador con más partidos disputados en el circuito hondureño.

- ¿Te vas a retirar a tan pocos partidos de batir la marca? ¿no te mueve ese récord? -, le consultamos al Camello, quien con mucha carisma respondió. “No, la verdad que no he pensando en eso, estoy contento con lo que he conseguido”, culminó Delgado.