Raphinha, jugador de Brasil, se pierde el partido ante Escocia y... ¿el resto del Mundial?

Philadelphia, Estados Unidos.- Mediante un comunicado, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) habló sobre el estado de salud de Raphinha, luego de que el futbolista pidiera el cambio al minuto 40 de su partido contra Haití. “El jugador Raphinha se sometió este sábado a un estudio por imágenes que confirmó una lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho. El futbolista seguirá un protocolo de tratamiento intensivo, acompañado por el equipo médico de la Selección Brasileña, con el objetivo de lograr su recuperación y regreso a la actividad en el menor tiempo posible”.

Esta lesión no solo descarta a Raphinha para el próximo partido de Brasil, que tendrá lugar el miércoles 24 de junio ante Escocia, sino que también pone en riesgo lo que resta del Mundial 2026 para el futbolista del Barcelona.



¿Lesión o recaída?

En el parón de selecciones de marzo, Raphinha ya había sufrido una lesión en esa zona del cuerpo en un amistoso ante Francia, quedándose al margen de partidos importantes con el cuadro blaugrana. La estrella brasileña estuvo fuera de las canchas durante 112 días en la presente temporada y sus estadísticas individuales (21 goles y siete asistencias) se fueron en picada si lo comparamos con su año anterior (34 anotaciones y 23 pases de gol), números que lo catapultaron al top cinco de un Balón de Oro.

Importancia de Raphinha en el esquema de Ancelotti

Desde la llegada del técnico italiano a "La Canarinha", Ancelotti solo ha tenido palabras de admiración para el extremo brasileño, destacándolo como el mejor jugador del mundo atacando el espacio, además de enaltecer su figura como un líder del vestuario.