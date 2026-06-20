  1. Inicio
  2. · Deportes

Raphinha, jugador de Brasil, se pierde el partido ante Escocia y... ¿el resto del Mundial?

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), confirmó la lesión del brasileño sin especificar un tiempo de baja, un detalle que enciende todas las alarmas

  • Actualizado: 20 de junio de 2026 a las 14:02
Raphinha, jugador de Brasil, se pierde el partido ante Escocia y... ¿el resto del Mundial?

Preocupación en Brasil por el estado de salud de Raphinha.

 Foto: EFE

Philadelphia, Estados Unidos.- Mediante un comunicado, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) habló sobre el estado de salud de Raphinha, luego de que el futbolista pidiera el cambio al minuto 40 de su partido contra Haití.

“El jugador Raphinha se sometió este sábado a un estudio por imágenes que confirmó una lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho. El futbolista seguirá un protocolo de tratamiento intensivo, acompañado por el equipo médico de la Selección Brasileña, con el objetivo de lograr su recuperación y regreso a la actividad en el menor tiempo posible”.

Momento exacto en el que Raphinha fue sustituido por sus molestias físicas contra Haití.

Momento exacto en el que Raphinha fue sustituido por sus molestias físicas contra Haití.

 ((Foto: EFE))

Esta lesión no solo descarta a Raphinha para el próximo partido de Brasil, que tendrá lugar el miércoles 24 de junio ante Escocia, sino que también pone en riesgo lo que resta del Mundial 2026 para el futbolista del Barcelona.

Países Bajos vapuleó a Suecia y se acerca a los dieciseisavos de final mundial 2026

¿Lesión o recaída?

En el parón de selecciones de marzo, Raphinha ya había sufrido una lesión en esa zona del cuerpo en un amistoso ante Francia, quedándose al margen de partidos importantes con el cuadro blaugrana.

La estrella brasileña estuvo fuera de las canchas durante 112 días en la presente temporada y sus estadísticas individuales (21 goles y siete asistencias) se fueron en picada si lo comparamos con su año anterior (34 anotaciones y 23 pases de gol), números que lo catapultaron al top cinco de un Balón de Oro.

Importancia de Raphinha en el esquema de Ancelotti

Desde la llegada del técnico italiano a "La Canarinha", Ancelotti solo ha tenido palabras de admiración para el extremo brasileño, destacándolo como el mejor jugador del mundo atacando el espacio, además de enaltecer su figura como un líder del vestuario.

Said Martínez pitará su segundo partido en el Mundial 2026: ¿cuándo vuelve a arbitrar?

La baja de Raphinha significa un duro golpe para las aspiraciones de Brasil en esta Copa del Mundo y ven reducidas sus opciones de levantar la sexta, algo que no consiguen desde hace ya más de 20 años.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Mario Ramírez

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias