Oficial: Independiente de Siguatepeque es el equipo invitado a la Liga Nacional

San Pedro Sula, Honduras.- La Liga Nacional de Honduras confirmó este viernes una de las decisiones más esperadas de cara al torneo Apertura 2026-2027. Tras la Asamblea desarrollada en San Pedro Sula, el Independiente de Siguatepeque fue elegido como el equipo invitado que completará el listado de participantes en la máxima categoría del fútbol hondureño. El conjunto felino se impuso de manera contundente en el proceso de votación, obteniendo el respaldo unánime de los clubes presentes. Independiente recibió diez votos a favor, mientras que el CDS Vida no obtuvo ninguno. Por su parte, Estrella Roja decidió abstenerse y no participó en la elección.

La resolución pone fin a varias semanas de incertidumbre sobre quién ocuparía la plaza disponible para la nueva temporada. Con este resultado, Independiente consigue uno de los mayores logros de su historia y tendrá la oportunidad de competir por primera vez en la élite del balompié nacional. La Liga Nacional también confirmó oficialmente a los 12 equipos que disputarán el próximo campeonato: Olimpia, Motagua, Real España, Marathón, Génesis PN, Platense, Independiente, Estrella Roja, Choloma, Lobos UPNFM, Juticalpa y Olancho. El nuevo formato promete una temporada cargada de emoción y grandes expectativas. Tras conocerse la noticia, el club de Siguatepeque celebró el histórico momento a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje dirigido a toda su afición. “66 años de historia, esfuerzo y sueños. Hoy Siguatepeque celebra junto a su equipo. Lo que por generaciones fue una ilusión, ahora es una realidad: somos de Primera División”, expresó la institución.