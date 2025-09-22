¿Quién vota por Honduras en el Balón de Oro 2025 y cómo se define quién es el ganador?

París, Francia.- Este lunes 22 de septiembre todos los reflectores apuntarán sobre París por la ceremonia del Balón de Oro 2025. La revista France Football distinguirá al mejor jugador del planeta en el Teatro del Châtelet, un escenario nuevamente elegido para reunir a las principales figuras del fútbol internacional. Entre la expectación de clubes y aficionados, la gala volverá a ser un punto de encuentro para exponentes de distintas generaciones y regiones.

Sin embargo, muchos se han preguntado cómo es el sistema de votación para elegir al jugador y quiénes son las personas que votan. Y acá te lo explicamos.

CAMBIO DE CRITERIOS

Las reglas se modificaron en 2022, cuando la revista gala decidió que se premiara al mejor de la temporada futbolística y no del año natural como se venía haciendo hasta la fecha. Y es que a partir del 2016 el Balón de Oro pasó totalmente a manos de France Football, después de unos años de colaboración entre la revista y FIFA, que, desde entonces, lanzó el The Best para reconocer al que, a su juicio, es el mejor futbolista del año natural. Eso sí, con unos criterios de votación diferentes a los del Balón de Oro. France Football dio a conocer a inicios de agosto una lista de 30 nominados para el Balón de Oro 2025. Esa nómina de futbolistas no sale de la nada, tampoco de una votación del público en redes sociales, sino de un panel de expertos de France Football y L'Équipe, además de un elenco breve de periodistas seleccionados por la revista en función de la votación del año anterior. Para la elección definitiva sí participan más miembros del jurado, un total de 100, que tienen que elegir diez jugadores a los que se atribuyen las siguientes puntuaciones.

¿CÓMO SE PUNTÚA EL BALÓN DE ORO 2025?

15 puntos 12 puntos 10 puntos 8 puntos

6 puntos 5 puntos 4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto Por lo tanto, el máximo de puntos que un jugador puede conseguir es 1.500, en caso de ganarse el crédito de los cien miembros del jurado que participan en la votación. Rodri, por ejemplo, se impuso en el Balón de Oro 2024 con 1.170 puntos, superando a Vinicius por 41 puntos (1.129) en una votación que no era tan igualada desde 2019. La elección se realiza, fundamentalmente, siguiendo tres criterios: actuaciones individuales, actuaciones en equipo y clase y juego limpio dentro y fuera de la cancha.

¿Quién vota el Balón de Oro 2025?

El Balón de Oro en su versión masculina lo decide un jurado de periodistas deportivos que representan a los 100 mejores países del ranking masculino de FIFA, uno por cada país. Para el femenino son apenas 50 los periodistas seleccionados, también pertenecientes al top-50 del ranking masculino de FIFA. En el caso de Honduras, se mantiene Francisco Rivas como el privilegiado de votar en la elección del Balón de Oro.